В ГУР оригинально прокомментировали взрывы в Севастополе

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Кравцев Сергей
Взрывы в Севастополе в украинской разведке развали "Божьей карой за Умань". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников
В ГУР проинформировали, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость — около 40 тысяч тонн.
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Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о кражах, которые совершали местные оккупанты на этом и других объектах.
Отметим, в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Севастополя. О чем говорят участившиеся удары по Крыму? Каковы шансы на деоккупацию полуострова уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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