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В ГУР оригинально прокомментировали взрывы в Севастополе

В результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Взрывы в Севастополе в украинской разведке развали "Божьей карой за Умань". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. 

В ГУР оригинально прокомментировали взрывы в Севастополе

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

В ГУР проинформировали, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость — около 40 тысяч тонн.


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"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", — рассказал Юсов.

Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о кражах, которые совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", — отметил представитель ГУР МО.

Отметим, в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Севастополя. О чем говорят участившиеся удары по Крыму? Каковы шансы на деоккупацию полуострова уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news
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