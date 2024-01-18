После объявления о поставках нового оружия от Франции, Зеленский позвонил Макрону: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил будущее двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между странами и поблагодарил за поставки дальнобойного оружия.



Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В социальных сетях Зеленский опубликовал сообщения с благодарностью Макрону за запуск "Артиллерийской коалиции" и поставки оружия.

"Благодарю за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним", — написал президент Украины.

Также Зеленский рассказал, что во время разговора с Макроном обсудили другие оборонные нужды Украины, которые будут частично добавлены в следующем военном пакете помощи от Франции.

Напомним, что Эммануэль Макрон анонсировал поставки дальнобойных ракет для Украины. Впоследствии эту информацию подтвердил Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Согласно заявлениям французского министра, в Украину будут отправляться ежемесячно 50 дальнобойных авиабомб AASM Hammer. Кроме того, Франция должна изготовить 78 СУА Caesar и увеличит поставки артиллерийских снарядов с двух до трех тысяч каждый месяц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что с помощью контроля неба можно будет определить конец войны в Украине. Таким образом, приоритетом для Украины в 2024 году станут самолеты F-16, дальнобойные ракеты и дроны.

Также "Комментарии" писали, что во время выступления в Давосе Владимир Зеленский заявил о справедливости, которая должна быть в приговоре Путину за войну в Украине.