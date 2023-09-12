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Посланника Ватикана ждут в Пекине для "мирных переговоров" об Украине, – СМИ

Кардинал Маттео Дзуппи будет в Пекине говорить о прекращении войны в Украине

сегодня, 12:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи сегодня должен отправиться в Пекин, чтобы говорить о прекращении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет итальянская газета "La Repubblica".

Посланника Ватикана ждут в Пекине для "мирных переговоров" об Украине, – СМИ

Кардинал Маттео Дзуппи. Фото из открытых источников

Отмечается, что 13 сентября кардинал Дзуппи встретится с "высокими институциональными лидерами", в том числе с премьер-министром Китая Ли Цяном.


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Стоит отметить, что посланник Папы уже посетил Киев и Москву в июне и США в июле в рамках усилий Ватикана по достижению мира между Украиной и Россией.                                                                                                             

При этом сам Папа Римский уже неоднократно оказывался в центре скандала из-за своих высказываний о ситуации в Украине. Так, Папа Римский Франциск публично выразил сомнение в том, что западные государства знают путь в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с ожесточенной войны в Украине.

Затем было скандальное заявление понтифика о том, что россияне – наследники "великой" страны, которой правили такие личности, как Петр I, Екатерина II. Папа Римский фактически расхвалил "имперцев" России, на руках которых кровь миллионов украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента Украины категорически против того, чтобы Папа Римский Франциск рассматривался, как посредник на переговорах Украины и России. Вся причина в пророссийской позиции понтифика. Такое заявление в интервью "Телеканалу 24" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.




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