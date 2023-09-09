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Посредничество Папы Римского в переговорах с РФ: у Зеленского ответили – возможен ли такой вариант

Подоляк заявил, что "никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость"

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Офисе президента Украины категорически против того, чтобы Папа Римский Франциск рассматривался, как посредник на переговорах Украины и России. Вся причина в пророссийской позиции понтифика. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Телеканалу 24" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Посредничество Папы Римского в переговорах с РФ: у Зеленского ответили – возможен ли такой вариант

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации святого престола. Второе — абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию", – высказался Михаил Подоляк.


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При этом он подчеркнул, что такая позиция понтифика была замечена не единожды и даже после череды возмущения и критика Папа Римский все равно продолжал делать откровенно пророссийские заявления и продолжать делать вид, что ничего не происходит, что нет никакого осуждения. Такие заявления, которые делает Папа Римский негативно отражаются на войне и явно не способствуют приближению мира.

По мнению Михаила Подоляка, Ватикан, как посредник в сегодняшних реалиях однозначно навредит, как Украине, так и в целом справедливости.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский попытался оправдаться за свое заявление о российских императорах и величии российской культуры.

Также издание "Комментарии" сообщало — Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что западные государства знают путь в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с ожесточенной войны в Украине.




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