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Папа Римский сделал новое заявление о российских императорах

Папа Римский признал неуместность российских императоров в своей речи

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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После волны возмущения в сети и высказываний на эту тему политиков в разных уголках мира Папа Римский Франциск решил оправдаться за свои слова о "великой России", которые он произнес перед российской молодежью 25 августа. По словам понтифика, о Петре I и Екатерине II он вспомнил из школы и, видимо, это упоминание "не было удачным". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Vatican News", цитируя Папу Римского.

Папа Римский сделал новое заявление о российских императорах

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Я не имел в виду империализм, когда это сказал. Я говорил о культуре", – пояснил понтифик.


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Папа Римский заявил, что цель его речи состояла в том, чтобы достучаться к российской молодежи с призывом – беречь свою культуру, сове наследие, ведь в нем есть много доброго и хорошего. И якобы для того, чтобы подвигнуть российскую молодежь проникнуться этой идеей понтифик и произнес слова о "великой России". 

По словам Папы Франциска, в российской культуре, литературе есть много произведений, которые как раз препарируют гуманизм, прощение, уважение и так далее. Была цель именно об этом напомним россиянам. 

Говоря о том, почему вспомнил именно Петра І, Екатерину ІІ, Папа Римский согласился, что, возможно, выбрал не очень удачный пример.

"Я не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе", – пояснил понтифик.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что россияне – наследники "великой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" России. В этом контексте он призвал россиян не забывать о своем наследии и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами".

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Источник: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2023-09/papa-pojasnyv-svoji-slova-do-rosijskoji-molodi.html
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