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Политолог рассказал, при каких обстоятельствах в отставке Залужного не было бы катастрофы

Если бы украинцы понимали причины вероятной отставки главкома Валерия Залужного, кто его может заменить и будет ли это независимый человек, то отношение к кадровым решениям было бы иным, пишет в Фейсбуке политолог Олег Саакян, передают «Комментарии»

сегодня, 12:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вероятная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не стала бы катастрофой при трех обстоятельствах, считает Олег Саакян.

Политолог рассказал, при каких обстоятельствах в отставке Залужного не было бы катастрофы

Непонятно, почему власти хотят уволить Залужного

Во-первых, говорит он, главное, чтобы это была не отставка, а замена.

"То есть мы понимали фамилию, обсудили и убедились, что человек на замену ему — компетентен, имеет достаточный уровень добродетели и способен решить качество из проблем, которые не смог решить Залужный",
– говорит политолог.

Во-вторых, прибавляет он, важно понимать причины отставки. То есть должны быть названы проблемы, которые есть или наоборот новые задачи, с которыми лучше справится новый руководитель.

"На данный момент это не очевидно, а значит доминируют негативные предположения относительно причин",
– подчеркнул Олег Сааяк.

Кроме того, по его словам, важно понимание, что новый главнокомандующий хотя бы теоретически сможет говорить за закрытыми дверями президенту Владимиру Зеленскому "нет".

"И это не о недоверии или плохих/хороших. Не о непослушании приказам, а о наличии авторитетного баланса. Это о консенсусе в обществе с первых дней войны, который и обеспечивал консолидацию, что "политики не рассказывают военным как им делать свою работу, а военные не лезут в политику и заиграют с ней",
– подчеркнул политолог.

Саакян считает, что Замена Залужного – это о пересмотре этого "общественного договора", без понимания новой модели.

"Отсутствие этой новой модели консолидации и вызывает обоснованное беспокойство, что старое обрушат, а нового не построят. Вернее уже завалили",
– подытожил он.

Напомним, как писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский вроде бы хочет уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ.

"Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил, что перед Вооруженными силами стоит вызов о создании новой государственной системы технологического перевооружения, что кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины. При этом Валерий Залужный перечислил проблемы, мешающие развитию ВСУ, в том числе неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичную монополизацию оборонной промышленности.

Также "Комментарии " писали, что по мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, после обнародования стратегии, все комментарии об отставке Валерия Залужного выглядят бестолково.

Кроме того, "Комментарии" также анализировали, ушел ли Залужный в ва-банк.





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Источник: https://www.facebook.com/olegarm.ua
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