Политолог рассказал, при каких обстоятельствах в отставке Залужного не было бы катастрофы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Вероятная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не стала бы катастрофой при трех обстоятельствах, считает Олег Саакян.
Непонятно, почему власти хотят уволить Залужного
Во-первых, говорит он, главное, чтобы это была не отставка, а замена.
Во-вторых, прибавляет он, важно понимать причины отставки. То есть должны быть названы проблемы, которые есть или наоборот новые задачи, с которыми лучше справится новый руководитель.
Кроме того, по его словам, важно понимание, что новый главнокомандующий хотя бы теоретически сможет говорить за закрытыми дверями президенту Владимиру Зеленскому "нет".
Саакян считает, что Замена Залужного – это о пересмотре этого "общественного договора", без понимания новой модели.
Напомним, как писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский вроде бы хочет уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ.
"Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил, что перед Вооруженными силами стоит вызов о создании новой государственной системы технологического перевооружения, что кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины. При этом Валерий Залужный перечислил проблемы, мешающие развитию ВСУ, в том числе неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичную монополизацию оборонной промышленности.
Также "Комментарии " писали, что по мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, после обнародования стратегии, все комментарии об отставке Валерия Залужного выглядят бестолково.
Кроме того, "Комментарии" также анализировали, ушел ли Залужный в ва-банк.
Обсуждения
Новости