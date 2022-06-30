Пока бомбил Сирию, дочь съели собаки в России: жуткая история летчика-предателя из Крыма

Семилетнюю дочь летчика-предателя из Крыма растерзали собаки посреди улицы. Об этом пишет издание ТСН, ссылаясь на украинскую писательницу Оксану Забужко.

Антон Канорский и Путин. Фото: dailymail.co.uk

После ударов по Кременчугу, украинская писательница решила напомнить историю, которая произошла в российском Забайкалье за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Издание отмечает, что летчик по имени Антон Канорский, сейчас служит в авиаполке, который бомбардировал торговый центр.

Писательница вспомнила жуткую историю, о которой говорили мировые СМИ. Тогда, в январе 2022 года посреди улицы на семилетнюю дочь российского летчика, который был награжден лично Путиным, набросились собаки. В это время девочка шла домой из музыкальной школы.

Фото: DailyMail.co.uk

"Пресса смаковала ужасные подробности: отгрызенную собаками ногу девочки так и не нашли, хоронили в закрытом гробу, потому что личико тоже было искусано, мама из-за известия о трагедии попала в больницу... И только в крымских пабликах мелькнула новость, от которой у меня действительно пошел мороз по коже: оказывается, 2014 год Антон Канорский еще встретил украинцем — в составе воинской части, расположенной в Крыму", — пишет Забужко.

Писательница подчеркнула, что такая жуткая смерть ребенка может быть карой Бога.

"Была когда-то такая страшная украинская брань — "а чтобы тебя собаки съели!" Оказалось, может быть еще страшнее – изменяешь Украине, становишься россиянином, и сразу же, одним пакетом — убийцей сирийских детей, после чего собаки съедают уже не тебя, а твоего ребенка.". — пишет Оксана Забужко.

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