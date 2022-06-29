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Пришла в военкомат и шокировала работников: в Тернополе женщина получила повестку на улице

Жительнице Тернополя вручили повестку, потому что она появилась на улице после начала комендантского часа

сегодня, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Жительнице города Тернополь дали повестку, потому что она шла по улице, когда начался комендантский час. В воскресенье, 26 июня, у жительницы Тернополя у Виктории была повестка за то, что появилась на улице, когда начался комендантский час. Об этом сообщает сайт "20 минут".

Пришла в военкомат и шокировала работников: в Тернополе женщина получила повестку на улице

Жители Тернополя вручили повестку (фото из открытых источников)

Важно, что документ имел печать и был подписан начальником Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки.

Во вторник, 28 июня, Виктория приняла решение пойти в военкомат.

"Я волновалась, но понимаю, что я нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Поэтому должна прийти и показаться", — говорит горожанка.

Женщина отметила, что ее приход в военкомат шокировал тамошних работников.

"По их словам, это не были военные, будто бы не были работники военкомата, которые вручали повестку. Попросили прощения и сказали, что больше такого не повторится и отпустили", — говорит жительница Тернополя.

 Она подытожила, что больше вопросов не задавала. Все были очень удивлены, говорили, что не поняли, как это произошло. Они не виноваты в этой ситуации. Нормально отнеслись к ее визиту, поблагодарили за то, что пришла. Были шокированы, как и я. Почему такое могло произойти, что на улице дали повестку человеку, не военнообязанному? Тернополянка надеется, что этот вопрос должны выяснить.

Напомним, что "Комментарии" в Одессе на пляже отдыхающим выдавали повестки в военкомат. В Одессе людям призывного возраста, отдыхавшим на пляже 12 станции Большого Фонтана, начали выдавать повестки в военкомат. Рейд провели полицейские вместе с военными.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=edY8x3ZRTtw
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