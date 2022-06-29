Пришла в военкомат и шокировала работников: в Тернополе женщина получила повестку на улице

Жительнице города Тернополь дали повестку, потому что она шла по улице, когда начался комендантский час. В воскресенье, 26 июня, у жительницы Тернополя у Виктории была повестка за то, что появилась на улице, когда начался комендантский час. Об этом сообщает сайт "20 минут".

Жители Тернополя вручили повестку (фото из открытых источников)

Важно, что документ имел печать и был подписан начальником Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки.

Во вторник, 28 июня, Виктория приняла решение пойти в военкомат.

"Я волновалась, но понимаю, что я нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Поэтому должна прийти и показаться", — говорит горожанка.

Женщина отметила, что ее приход в военкомат шокировал тамошних работников.

"По их словам, это не были военные, будто бы не были работники военкомата, которые вручали повестку. Попросили прощения и сказали, что больше такого не повторится и отпустили", — говорит жительница Тернополя.

Она подытожила, что больше вопросов не задавала. Все были очень удивлены, говорили, что не поняли, как это произошло. Они не виноваты в этой ситуации. Нормально отнеслись к ее визиту, поблагодарили за то, что пришла. Были шокированы, как и я. Почему такое могло произойти, что на улице дали повестку человеку, не военнообязанному? Тернополянка надеется, что этот вопрос должны выяснить.

Напомним, что "Комментарии" в Одессе на пляже отдыхающим выдавали повестки в военкомат. В Одессе людям призывного возраста, отдыхавшим на пляже 12 станции Большого Фонтана, начали выдавать повестки в военкомат. Рейд провели полицейские вместе с военными.

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