Июльский прогноз: чего ждем на всех фронтах – к чему готовиться

Подходит к концу первый месяц лета и самое время спрогнозировать, чего ожидать от июля – к чему уже сейчас можно готовиться – что нас ждет на всех фронтах (военный, политический, дипломатический, экономический)? С этим непростым вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Если Запад резко увеличит количество и качество вооружения Украине – это одна ситуация. Если нет – совсем другая

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Политика у нас сейчас в основном – военная. Нет обычной политики в традиционном смысле. Что касается событий на фронте, то Россия будет в течение следующего месяца добиваться захвата всего Донбасса. Скорее всего, примерно за неделю-две захватит Лисичанск и соответственно возьмет под контроль Луганщину. А затем плотно возьмется за Донецкую область. Наша задача в это же время – максимально насытить вооружением свои группировки войск в Херсонской и Запорожской областях (не мешало бы и в Харьковской, граничащей с Донецкой) для возможности контрнаступления. Так, в частности, можем поломать планы россиян по захвату Донбасса".

С экономии точки зрения лучше точно не будет, прогнозирует эксперт. Только хуже.

"Экономика страдает. Мы не сваливаемся в яму лишь благодаря зарубежным грантам. А внутренняя экономическая активность стремительно сворачивается", – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, дипломатически, в переговорном смысле, до конца лета прорывов не будет. А ближе к осени и собственно осенью – всё возможно. Естественно, в зависимости от состояния дел на фронте.

"Если у нас не будет какого-то переломного момента (априори, думаю, все понимают, хоть не говорят об этом, что Донбасс, так или иначе, Россия выгрызет зубами, без этого она не может начать любые переговоры), есть вероятность разговоров о необходимости перемирия. В том или ином виде. Да, зарубежные партнеры сказали – решать самой Украине. Но именно от них зависит, можем мы переломить ситуацию или нет. С каждым месяцем наша зависимость от Запада (поставки вооружений, финансовая подпитка, те или иные виды гуманитарки и так далее) растет. Скоро у нас закончится всё советское вооружение, которое можно использовать в войне. Ремонтировать его уже практически негде", – поясняет эксперт.

Алексей Голобуцкий резюмирует:

"Если Запад резко увеличит количество и качество вооружения Украине, к тому же резко ускорит эти поставки – это одна ситуация. Если нет – совсем другая. Ну и не будем забывать о "черных лебедях" (неожиданных, непредсказуемых событиях), которые могут прилететь как с одной, так и с другой стороны".

В июле Украину ожидает дальнейшее обострение ситуации на фронте

Несмотря на то, что стоит жара и хотелось бы сиесты, мы входим в ситуацию наиболее острых фазовых изменений и противоречий, предупреждает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. В это время будет происходить переформатирование ситуации на фронте, в экономике, внешней политике и так далее.

"В июле Украину ожидает дальнейшее обострение ситуации на фронте. Мы имеем жесткую, кровопролитную войну на Донбассе. Это реальная битва за Донбасс, за каждый населенный пункт, улицу, метр территории. И именно здесь будет определяться наша переговорная позиция, – считает эксперт. – Как мы сохраним линию, как сможем накопить ресурсы для контратак? Где произойдет контрнаступление? Что мы сможем отвоевать в обозримом будущем, в августе? Ответы на эти вопросы будем искать в июле. Остро встанет вопрос линии фронта, способности выстроить логистику поставок и максимально сохранит людей и технику, не оказаться в окружении. И если отступить – то так, чтобы вымотать противника и нанести ему максимальный урон. А, если перейти в контратаку – с максимальным эффектом".

Именно в июль – точка если не перелома, то один из маркерных моментов российско-украинской войны, уверен Виталий Кулик.

По его мнению, в глобальном смысле многие игроки готовятся к сложной осени.

"Для целых континентов стоит вопрос выбора стратегии поведения. Как входить в рецессию, в экономическое схлопывание, сокращение рынков, лопанье пузырей. В ситуацию милитаризации своих регионов. Как реагировать на новые вызовы безопасности. На создание новых альянсов, повышение издержек на содержание военно-промышленного комплекса – с одновременным повышением налогов, ростом инфляции и, соответственно, политической турбулентностью. Во многих регионах будет происходить серьезное сосредоточение. И вот это сосредоточение будет иметь последствия и для Украины, и для безопасности в нашем регионе и мире", – прогнозирует эксперт.

Он акцентирует, что мы видим серьезнейшие решения на саммите НАТО. В документах впервые фигурирует Китай как угроза. На саммите присутствуют страны Тихоокеанского региона, что свидетельствует о возможности новой реконфигурации Альянса в более тесном сотрудничестве с военно-политическими объединениями, существующими в Тихоокеанском бассейне. Россия также рассматривается как угроза.

"Создается новая геополитическая реальность, – поясняет Виталий Кулик. – Мы видим, как достаточно быстро интегрируются в НАТО Финляндия и Швеция. Как решаются противоречия с Турцией – путем фактически уступок в вопросах курдов и их присутствия в скандинавских странах. Всё меньше стран с максимальной свободой, государств, которые могут рассматриваться как убежище для политических диссидентов. Причем диссидентов не только из авторитарных стран, но и – критиков американской администрации, Старой Европы. И это – большой вызов".

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