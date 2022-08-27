Подоляк рассказал, чем должна закончиться война

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter высказал своё мнение касаемо того, чем должна закончиться война в Украине.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Подоляк считает, что логичным итогом завершения войны должно стать военное поражение рф и возращение всех наших территорий.

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением рф, возвращением территорий Украины, трибуналом над преступниками, началом трансформации России", — сказал советник главы ОП.

Также Подоляк подчеркнул, что для достижения этих целей не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества.

в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную . Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Подробнее об этом читайте в нашем материале. Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что









Сайт "Комментарии" писал о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о возможной эвакуации людей из нескольких областей Украины . Она отметила, что эвакуированные могут рассчитывать на помощь от государства. Кроме того, для людей, которых эвакуируют, предусмотрены выплаты.

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