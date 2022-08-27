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Подоляк рассказал, чем должна закончиться война

По мнению Подоляка, все «компромиссы» будут иметь катастрофические последствия для человечества

сегодня, 14:40
Автор:

Анастасия
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter высказал своё мнение касаемо того, чем должна закончиться война в Украине.

Подоляк рассказал, чем должна закончиться война

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Подоляк считает, что логичным итогом завершения войны должно стать военное поражение рф и возращение всех наших территорий. 

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением рф, возвращением территорий Украины, трибуналом над преступниками, началом трансформации России", — сказал советник главы ОП.

Также Подоляк подчеркнул, что для достижения этих целей не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную. Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что российская армия несет огромные потери в Украине - от этого Кремлю приходится увеличивать численность войска. Подробнее о том,  как Кремль восполнит резервы, читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о возможной эвакуации людей из нескольких областей Украины. Она отметила, что эвакуированные могут рассчитывать на помощь от государства. Кроме того, для людей, которых эвакуируют, предусмотрены выплаты. 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1563457440100007936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563457440100007936%7Ctwgr%5E2b8b068b5ce1bbae0fc267dfe994aeb2025b8bca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F08%2
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