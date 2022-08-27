Подоляк рассказал, чем должна закончиться война

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Анастасия
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter высказал своё мнение касаемо того, чем должна закончиться война в Украине.
Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины
Подоляк считает, что логичным итогом завершения войны должно стать военное поражение рф и возращение всех наших территорий.
"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением рф, возвращением территорий Украины, трибуналом над преступниками, началом трансформации России", — сказал советник главы ОП.
Также Подоляк подчеркнул, что для достижения этих целей не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества.
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