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Обязательная эвакуация: на что могут рассчитывать люди от государства

Государство обеспечит эвакуированным людям транспортировку, питание, медицинские услуги и проживание

сегодня, 19:34
Автор:

Анастасия
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Обязательную эвакуацию планируют объявлять в трех областях Украины. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила во время круглосуточного телемарафона. 

Обязательная эвакуация: на что могут рассчитывать люди от государства

Ирина Верещук. Фото из открытых источников

По словам Верещук, речь идет о Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. Именно они в очереди на обязательную эвакуацию. 

"Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", — сказала министр. 

Также она отметила, что государство обеспечит эвакуированным людям транспортировку, питание, медицинские услуги и проживание. Всё это будет бесплатным.

Кроме того, для людей, которых эвакуируют, предусмотрены выплаты. 

"Если это обязательная эвакуация, 2200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью", — добавила Верещук. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную. Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что российская армия несет огромные потери в Украине - от этого Кремлю приходится увеличивать численность войска. Подробнее о том,  как Кремль восполнит резервы, читайте в нашем материале. 



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