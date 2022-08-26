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В подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную

Оккупанты используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток

сегодня, 13:05
Автор:

Анастасия
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Российские захватчики похищают людей на территории временно оккупированной части Запорожской области. Своих жертв оккупанты отвозят в подвалы ЗАЭС, где их допрашивают и подвергают пыткам. Об этом сообщается на странице организации "Восточная правозащитная группа".

В подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную

Запорожская атомная электростанция. Фото - Facebook

По информации источника, большое количество новых случаев похищений людей были зафиксированы в Энергодаре. В основном жертвами оккупантов являются активисты, волонтеры, предприниматели, а также местные жители, которые по поддерживают "русский мир". 

"Задержанных отвозят в подвалы ЗАЭС, где в последующем подвергают пыткам – выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, используют пытки током, используют удушения через целлофановые пакеты и т.д.", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что по информации местных жителей, с территории ЗАЭС неоднократно выезжали микроавтобусы с черными большими мешками. 

"Как объяснили очевидцы – это запакованные тела, которые вывозили их в направлении Каменки-Днепровской", — пишет источник.

Также в сообщении говорится, что сейчас готовится некая "пиар-акция" оккупантов. Раненых военнослужащих оккупационных войск размещают в местном родильном доме, их переодевают в гражданские вещи и снимают в роликах для пропаганды РФ.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ЗАЭС полностью отключена от энергосетиИз-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что путинский режим, который сделал из России страну-террориста, теперь откровенным враньем пытается выставить Украину в негативном свете, дабы навязать миру новую манипуляцию




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Источник: https://www.facebook.com/EAST.HR.GROUP7/posts/pfbid032FJKWny2SWxmCK1Xqm6AdfmUQMtQy5Uf5Dci4CneW8sNgXykX4iCrswnpN3UHKakl
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