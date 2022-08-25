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Впервые в истории – ЗАЭС полностью отключена от энергосети

Два работающих энергоблока станции отключились от сети

25 августа 2022, 16:35 comments1407
Автор:

Кравцев Сергей
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Отключение российскими захватчиками воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло изменения в работе Запорожской АЭС – действия россиян привели к полному отключению ЗАЭС от энергосети. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Энергоатом".

Впервые в истории – ЗАЭС полностью отключена от энергосети

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи ранее были повреждены рашистами.

В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Сейчас ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.                                                                                                                                                                                     

Пока что радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что соответствует норме. Причин для паник нет.

Собственные нужды АЭС в электропитании сейчас обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

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Также издание "Комментарии" сообщало — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что в войне России против Украины уже начался переломный момент. В частности, что в оккупированном Крыму раздаются взрывы, чего ранее не было. Согласны ли с таким утверждением? Какой момент Вы посчитали бы переломным? Наш портал с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Обсуждения

Путин

25 августа 2022, 21:19

Пиздец вам, хохлоуёбки!!!

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