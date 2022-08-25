Впервые в истории – ЗАЭС полностью отключена от энергосети

Отключение российскими захватчиками воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло изменения в работе Запорожской АЭС – действия россиян привели к полному отключению ЗАЭС от энергосети. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Энергоатом".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи ранее были повреждены рашистами.

В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Сейчас ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

Пока что радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентгена в час, что соответствует норме. Причин для паник нет.

Собственные нужды АЭС в электропитании сейчас обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

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