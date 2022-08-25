Наступил ли уже переломный момент в российско-украинской войне: эксперты дали ответ

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Кравцев Сергей
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что в войне России против Украины уже начался переломный момент. В частности, что в оккупированном Крыму раздаются взрывы, чего ранее не было. Согласны ли с таким утверждением? Какой момент Вы посчитали бы переломным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:
По мнению эксперта, с началом операций ВСУ на территории Крыма война вступила в новую фазу.
Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев считает, что переломный момент наступил еще весной, когда вооруженным силам РФ было нанесено поражение под Киевом.
Перелом в войне, продолжает Павел Федорченко-Кутуев – это и собственно провал российской агрессии, и развенчание мифа о второй армии мира (посла американской).
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился такой точкой зрения:
Перелом, по мнению эксперта, настанет тогда, когда мы получим преимущество или хотя бы паритет в артиллерии и авиации, что позволит остановить наступление противника.
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В США рассказали, что ждет Лукашенко за поддержку вторжения РФ в Украину
США будут привлекать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности за поддержку полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Одно из направлений, откуда российские войска 24 февраля выдвинулись в Украину была именно Беларусь. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение посольства США в Беларуси.
В обращении по случаю Дня Независимости Украины американские дипломаты заявили, что желание режима Лукашенко любой ценой удержать власть подорвала суверенитет Беларуси. Фактически с позволения белорусского диктатора вся территория Беларуси с ее инфраструктурой была передана России для полномасштабного вторжения в Украину.
В США считают, что желание Лукашенко помогать Путина в войне против Украины не отображает настрой внутри самой Беларуси, так как большинство белорусов против этой ожесточенной войны и не поддерживают действия президента России.
В заявлении отмечается, начиная с 24 февраля демократические силы Беларуси четко дали понять, что не согласны с позицией Минска по поддержке агрессивных действий Кремля и осуждают действия режима Лукашенко по агрессии против Украины и по сдаче суверенитета страны.
Американские дипломаты акцентировали внимание на том, что США продолжат привлекать режим Лукашенко в ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны РФ против Украины.
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