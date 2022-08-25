Наступил ли уже переломный момент в российско-украинской войне: эксперты дали ответ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что в войне России против Украины уже начался переломный момент. В частности, что в оккупированном Крыму раздаются взрывы, чего ранее не было. Согласны ли с таким утверждением? Какой момент Вы посчитали бы переломным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Слова Кирилла Буданова вселяют надежду

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

"У меня нет повода не доверять генералу Буданову. На сегодняшний день – это один из наиболее компетентных руководителей украинских спецслужб и один из немногих людей во власти, к чьему мнению я прислушиваюсь".

По мнению эксперта, с началом операций ВСУ на территории Крыма война вступила в новую фазу.

"Но вот станет ли она переломной или завершающей — зависит от множества факторов, в том числе от военной помощи Украине извне, мобилизационных возможностей России, результативности действия наших войск и т.д. Слова Кирилла Буданова, по крайней мере, вселяют надежду. Доверия к ним больше, чем к пустым заявлениям Арестовича и иже с ним", – резюмирует Константин Бондаренко.

Перелом в войне – это и провал российской агрессии, и развенчание мифа о второй армии мира

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев считает, что переломный момент наступил еще весной, когда вооруженным силам РФ было нанесено поражение под Киевом.

"Оккупанты отступили. А мы могли с уверенностью сказать, что российский план агрессии против Украины провалился. Сейчас мы видим этому подтверждение, – говорит социолог. – Стратегии и тактики агрессора (если о таковых вообще можно говорить) не работают. ВСУ держат линию фронта, нанося при этом мощные удары, уничтожающие живую силу, технику, склады противника".

Перелом в войне, продолжает Павел Федорченко-Кутуев – это и собственно провал российской агрессии, и развенчание мифа о второй армии мира (посла американской).

"Украина успешно обороняется. Учитывая динамику поступления высокоточного западного оружия, можно предположить, что боевой дух и выучка украинских войск в соединении с современным вооружением, технологиями позволят нам не только отразить нападение, но и вернуть временно оккупированные территории. В свое время именно такое сочетание помогло Японии победить Российскую Империю в русско-японской войне более ста лет назад, – напоминает эксперт. – Не сомневаюсь, что нам удастся довести переломный этап до логичного завершения, а именно – изгнания врага со всей украинской земли".

Перелом настанет тогда, когда мы получим преимущество

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился такой точкой зрения:

"Я бы не называл это переломным моментом. Скорее, то, что мы стали поражать цели в глубоком тылу противника и разрушать его логистику – это качественно новый этап войны, но, к сожалению, не переломный".

Перелом, по мнению эксперта, настанет тогда, когда мы получим преимущество или хотя бы паритет в артиллерии и авиации, что позволит остановить наступление противника.

"Но пока что этого нет, – отмечает Сергей Гармаш. – Враг на Донбассе наступает. Наша артиллерия в ответ на тотальные обстрелы противника адекватного ответа не дает. Стрелять просто нечем. Россияне медленно, но захватывают нашу территорию. Они имеют явное преимущество в вооружениях и количестве БК. Они воюют за счет ресурсов, а мы только героизмом наших людей. Поэтому о переломе точно говорить рано. Сначала нужно достичь паритета. А потом, когда мы остановим противника и пойдем в контрнаступление на всех фронтах, – настанет переломный момент".

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В США рассказали, что ждет Лукашенко за поддержку вторжения РФ в Украину

США будут привлекать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности за поддержку полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Одно из направлений, откуда российские войска 24 февраля выдвинулись в Украину была именно Беларусь. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение посольства США в Беларуси.

В обращении по случаю Дня Независимости Украины американские дипломаты заявили, что желание режима Лукашенко любой ценой удержать власть подорвала суверенитет Беларуси. Фактически с позволения белорусского диктатора вся территория Беларуси с ее инфраструктурой была передана России для полномасштабного вторжения в Украину.

В США считают, что желание Лукашенко помогать Путина в войне против Украины не отображает настрой внутри самой Беларуси, так как большинство белорусов против этой ожесточенной войны и не поддерживают действия президента России.

В заявлении отмечается, начиная с 24 февраля демократические силы Беларуси четко дали понять, что не согласны с позицией Минска по поддержке агрессивных действий Кремля и осуждают действия режима Лукашенко по агрессии против Украины и по сдаче суверенитета страны.

Американские дипломаты акцентировали внимание на том, что США продолжат привлекать режим Лукашенко в ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны РФ против Украины.

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