Россия сильно замедлила темпы наступления на Украину: в разведке узнали причину

Из-за истощения своих ресурсов российское войско больше неспособно проводить наступательную операцию в Украине, как в первые месяцы полномасштабного вторжения. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: УП

Глава ГУР отметил, замедление темпов наступления России очень сильно заметно. Главной причиной этому есть значительное истощение ресурсной базы страны-агрессора, которая также не безгранична.

Кирилл Буданов отметил, другим фактором, влияющим на способность российской армии атаковать и идти на штурм есть морально-психологическое состояние внутри войска оккупантов, которое на очень низком уровне.

Главный разведчик добавил, что уничтожение техники противника в аннексированном Крыму заставило задуматься руководство РФ. Россияне начали понимать, что их армия не такая уж и сильная и что их распиаренная система ПВО не способна защитить контролируемую территорию.

Буданов отметил, что за полгода полномасштабной войны в Украине многим в мире стало ясно, что Россия имеет уж точно не вторую и даже не четвертую по мощности армию в мире.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Сергей Шойгу рассказал, почему Россия начала тормозить свою "спецоперацию" в Украине. Министр обороны страны-агрессора считает, что все идет по плану.





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