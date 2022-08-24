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Шойгу рассказал, почему Россия начала тормозить свою «спецоперацию» в Украине

Министр обороны РФ также наврал, что российские военные "на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни"

сегодня, 14:25 comments2507
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил оправдаться за то, что наступление российских войск в Украине фактически застопорилось. Министр страны-агрессора заявил, что снижение темпов наступательной операции – это сознательный маневр российского военного руководства, чтобы "минимизировать жертвы среди мирного населения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Шойгу цитирует ряд российских пропагандистских СМИ, включая телеканал RT и информагентство РИА Новости.

Шойгу рассказал, почему Россия начала тормозить свою «спецоперацию» в Украине

Сергей Шойгу. Фото: РИА Новости

Сергей Шойгу заявил, что Россия, воюя против Украины, якобы соблюдает нормы гуманитарного права и российские войска пытаются нанести минимальный ущерб мирному населению в Украине, нанося удары по военным целям в Украине. Такая тактика, пояснил министр страны-агрессора, действительно тормозит продвижение российской армии, но на этот шаг Москва пошла сознательно.

Министр также озвучил заезженный российский пропагандистский тезис о том, что российские военные не только воюют, убивая и разрушая, но и помогают на оккупированных территориях восстанавливать инфраструктуру и делают все для налаживания мирной жизни. 

При этом Шойгу добавил, что якобы украинские военные "применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы".

Не обошел Сергей Шойгу и больную для России тему – поставок Западом вооружения ВСУ. По словам министра обороны РФ, это лишь затягивает конфликт и приводит к увеличению жертв, которых могло быть меньше.

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Источник: https://ria.ru/20220824/nastuplenie-1811751902.html
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Обсуждения

Ермаков

сегодня, 15:10

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