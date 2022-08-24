Полгода полномасштабной российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы

Сегодня, 24 августа, – не только День Независимости, который имеет в этом году особый привкус. Сегодня еще и полгода широкомасштабной войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не готова сейчас к переговорам с Россией о прекращении огня, поскольку не хочет повторить негативный опыт Минских договоренностей. Какие основные выводы можно сделать спустя полгода открытой войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Если будет техники больше, то сможем в ближайшее время провести контрнаступательную операцию на отдельном оперативном направлении

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассуждает так:

"Главные выводы спустя полугодия после российского масштабного вторжения – следующие. Первое и главное – в этой войне мы устояли как государство. Второе – мы сплотились как нация (и это помогло решить первый вопрос). Третье – родилась, переформатировалась, развилась наша армия. Вооруженные Силы Украины точно стали первой армией Европы. И они в состоянии победить вторую армию мира – российскую, при соответствующем обеспечении ВСУ современными вооружениями и техникой".

По мнению генерала, текущий этап войны (после полугодия) – переломный. Есть вероятность перехвата стратегической инициативы ВСУ в течение месяца-двух.

"Но это, – акцентирует Игорь Романенко, – при соответствующих поставках нам вооружений и техники. Если будет техники больше и быстрее, то сможем в ближайшее время провести контрнаступательную операцию на отдельном оперативном направлении. По развитию событий, она может привести к большим последствиям в этой войне. Соответствующее обеспечение даст возможность завершить оборонительную стратегическую операцию – остановить продвижение противника на всем фронте. А затем, при наличии обеспеченных техникой резервов, провести контрнаступательные действия хотя бы оперативного уровня".

Особенно важно об этом говорить сегодня, в День Независимости, уверен генерал.

"Выше свободы для украинца ничего нет. Свободы личной, свободы своего народа. Свободы, добытой для своего государства – независимости. Наш народ борется за это сотни лет. И сейчас есть шанс добиться окончательной победы в национально-освободительной войне, – подчеркивает Игорь Романенко. – Важно и то, что День Независимости мы встречаем креативно, несмотря на ракетные удары со стороны противника, на ожесточенные бои. В Киеве – парад разбитой вражеской техники. Думаю, в будущем такие креативные подходы будут и далее отличать наше государство. Каждый раз по-новому, в соответствии с текущей ситуацией, мы отмечаем тот же День Независимости. А не закостенело, раз от раза одно и то же, с советскими традициями, как это делается в путинской России. А наша традиция – постоянно что-то новое, креативное, отвечающее текущему моменту для государства и народа".

Конфликт в Украине дал старт новой мировой войне

По мнению политолога Андрея Окары, изначально было ясно, что этот конфликт имеет экзистонциальную природу. Что это – война ценностей, мировоззрений. Неких гражданских религий.

"Происходит не просто война россиян с украинцами. Определяющий критерий – ценностный. Можно сказать, что это война, которой не могло не быть. Многовековой характер отношений России и Украины, севера и юга восточной Европы таков, что каждый из этих центров старается распространить на эту территории свое видение мира. Украина продвигает не тоталитарные, не силовые сценарии. Россия – прямо противоположные", – поясняет эксперт.

Он считает, что этот конфликт дал старт новой мировой войне.

"То, что происходит – именно мировая война. Четвертая, по моему пониманию, так как третьей была Холодная. И вопрос лишь в том, – отмечает Андрей Окара, – будет ли частью мировой войны открытая война между условным коллективным Западом, РФ и Китаем, будет ли у нее ядерная составляющая. Но даже если всё ограничиться российско-украинским конфликтом, есть все основания считать, что – это мировая война. С одной и другой стороны есть коалиции стран. Явные, как в случае с Украиной, и не столь явные, как в случае с Россией (сочувствующие, соблюдающие условный нейтралитет, помогающие обходить санкции). То есть, виден явный раскол по всему миру, по линии логики развития человечества".

Так что, акцентирует политолог, происходит не локальный российско-украинский конфликт, а борьба мировых ценностей глобального масштаба. И в зависимости от того, кто победит, определиться дальнейшее развитие человечества, доминирующая модель в мире. Авторитарные, тоталитарные диктатуры, которые олицетворяет Россия – или политические системы, основанные на социальной солидарности, демократиях, за что борется Украина.

"Все эти полгода было очевидно, что политическое решение не возможно. И что всё будет решаться именно на поле боя, – говорит Андрей Окара. – Переговоры возможны лишь о неких гуманитарных моментах – зерновые коридоры, обмен пленными, телами погибших. Но не о мире или перемирии. Ничего не измениться и далее. И на данный момент возможна победа как одной, так и другой стороны. На стороне Киева – народная солидарность, помощь Запад, современное оружие, неимоверное мужество военных. На стороне Москвы – атомное оружие (включая шантаж с помощью Запорожской АЭС), огромные ресурсы, гипотетическая широкая мобилизация – уже открытая, а не скрытая".

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