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Сможет ли Украина отразить нападение россии: что думают украинцы

Если в начале полномасштабного вторжения абсолютная уверенность в отражении российской агрессии была лишь у 47% соотечественников, то сейчас такая уверенность уже у 70% украинцев.

сегодня, 12:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на длительную и чрезвычайно изнурительную войну, которую ведет РФ против Украины, абсолютное большинство украинцев уверено, что Украина сможет отразить нападение России и победить в этой войне. Как сообщает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".

Сможет ли Украина отразить нападение россии: что думают украинцы

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

При этом около 60% респондентов отметили, что для победы в войне против России необходимо более длительное время.

Подавляющее большинство опрошенных идентифицируют себя как граждан Украины (94%). Почти столько же – жителем своего региона. Половина отождествляют себя с европейцами (около 30% – нет). "Советским человеком" отождествляют себя почти 10%, а более 80% — нет.

Также исследование четко показало, что полномасштабная война сказалась на том, что существенно возросло количество тех, кто чаще разговаривает на украинском доме. Так, сегодня 51% отметили, что разговаривают дома на украинском (в апреле 2022 – 48%), треть – на двух языках, 13% – на русском. Более половины южан и востока двуязычны, около четверти — русскоязычные. Использование на русском языке в быту уменьшилось примерно вдвое.                                                                                                                                 

Читайте на портале "Комментарии" — Украина отмечает 31 День Независимости в условиях широкомасштабной российской агрессии. Что можно сказать о понимании украинцами ценностей этого дня? Как следует праздновать его после войны и каких изменений следует ожидать? Эксперты нашли ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью нашему СМИ.

Сможет ли Украина отразить нападение россии: что думают украинцы - фото 2



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_17-18_serpnya_2022.html
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