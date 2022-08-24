Украина празднует День Независимости: что значит для украинцев этот день – что изменится после войны

Украина отмечает 31-й День Независимости в условиях широкомасштабной российской агрессии. Что можно сказать о понимании украинцами ценности этого дня? Как следует праздновать его после войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

День Независимости Украины. Фото: из открытых источников

После победы празднование Дня Независимости должно быть похожим на празднование Дня независимости в США

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский размышляет так:

"В США День независимости – это общенациональный оплачиваемый выходной день. Несколько раз в разные года я задавал вопрос своим друзьям в США: "Что, по сути, празднуют граждане США в свой День независимости?" В обобщении ответы были следующими: "Мы празднуем возможность иметь тот образ жизни, который мы имеем в США. Мы гордимся своим государством, так как оно является центром притяжения для мирового сообщества. Мы уважаем и доверяем своему государству, а оно уважает и доверяет нам". Что же можно сказать в этом ракурсе касательно Украины?".

Во-первых, отмечает эксперт, можно праздновать День независимости как факт возможности иметь свой государственный путь развития. Иметь стабильные границы и полностью контролируемую суверенную территорию.

"Для Украины вот уже девятый год в условиях российской вооруженной агрессии, потери части суверенной территории — это более чем актуально", – уверен Юрий Смелянский.

Во-вторых, продолжает он, можно праздновать День независимости, как факт аплодисментов в адрес "заботливой" власти – как гарантии ее бессменности, отказу от части личных и общественных свобод, личного и общественного благополучия для обеспечения благополучия власти.

"Именно в таком формате День независимости воспринимает украинская власть", – считает эксперт.

В-третьих, отмечает он, можно праздновать День независимости как факт гарантированного наличия благополучной жизни гражданина и человека. Когда твой труд является за порукой твоего благополучия и благополучия твоей семьи.

"То есть, – поясняет Юрий Смелянский, – праздновать наличие "экономической независимости человека", как основного гаранта независимости политической, независимости территориальной, независимости государственной. Другими словами, праздновать возможность иметь тот образ жизни, который гарантирует нам симбиоз благополучия индивидуального и общественного. На мой взгляд, после победы празднование Дня независимости должно быть похожим на празднование Дня независимости в США – по той причине, что уровень жизни, образ жизни, Украина как территория и государство будет высоко конкурентным "магнитом" для граждан других государств".

Когда мы одолеем имперскую Россию – это будет общая победа, каждого украинца, независимо от вида деятельности

Политолог Дмитрий Воронков считает, что именно День независимости будет отныне для украинцев главным праздником.

"Безусловно, он будет днем гордости за свою страну и нацию, но и с печальным оттенком – по причине того, какую цену пришлось заплатить за независимость. Этот день будет напоминать о падших героях, погибшем мирном населении, а разрушенные города о сломанных судьбах. После победы это будет нашим аналогом "днем победы" в неравной на начальных этапах схватке", – подчеркивает эксперт.

По мнению Дмитрия Воронкова, праздновать День независимости в будущем следует, в первую очередь, чтя память тех, кто отдал за это свою жизнь. Сказав "спасибо" тем, кто жив, но был ранен в бою, тем, кто вернулся из плена, кто спасал жизни – медики, представители ГСЧС, кто прикрывал тыл – занимался эвакуацией мирного населения, предоставлял гуманитарную помощь, т.е. занимался волонтерской деятельностью. Тем, кто помогал в психологической реабилитации людей, тем, кто выходил на мирные протесты, не страшась вражеских автоматов. Кто боролся с российской пропагандой на информационном фронте.

"Когда мы одолеем имперскую Россию – это будет общая победа, каждого украинца, независимо от вида деятельности. И я бы сказал, что этот день, как и День независимости Украины, можно также обозначить как день консолидации демократических стран. Этой войны украинцы не забудут и не простят, – акцентирует Дмитрий Воронков. – И, думаю, были бы актуальны мероприятия наподобие "парада" сожженной военной техники противника на Крещатике. Чтобы украинцы помнили – кто нам друг, а кто враг. И что украинцы – это нация героев!".

Ценность независимости как таковой для абсолютного большинства украинцев была низкой

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко отмечает, что 31 год назад независимость Украины провозгласила... советская власть.

"Так как никакой иной у нас тогда не было. Как не было тогда ни борьбы, ни войны за независимость, – подчеркивает он. – Потому и ценность независимости как таковой для абсолютного большинства украинцев была низкой. За исключением незначительного числа украинских националистов, безусловно".

Для поколения, родившегося в Украине, никакой иной реальности, кроме независимости, уже не было, продолжает эксперт. И потому над ее ценностью они также не сильно задумывались.

"Но российская агрессия и продолжающаяся сейчас война изменили такое положение вещей, – отмечает Юрий Гаврилечко. – Но, опять таки, не для всех. Потому как независимость – это ответственность за самих себя и сила, позволяющая сохранять эту самую независимость от покушающихся на неё. Сила не только воли отдельных граждан, а и организационно-административного ресурса, экономики, дипломатии и т.д. И, как раз этого понимания недостает даже сейчас. Сам праздник со временем, после нашей победы, будет меняться. Потому как с течением времени ужасы войны будут забываться, уступая повседневным проблемам. И очень бы хотелось, чтобы это праздник не превратился в ритуал".

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