logo

BTC/USD

21676.74

ETH/USD

1671.07

LTC/USD

57.26

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Резников: Украина стоит на пороге нового этапа войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников: Украина стоит на пороге нового этапа войны

Алексей Резников считает, что Украина уже пересекла границу, когда можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией

сегодня, 10:40 comments1108
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинская армия начинает контрнаступление в другом направлении, что ознаменует собой начало "нового этапа" войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "CNN" высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников: Украина стоит на пороге нового этапа войны

Алексей Резников. Фото: GETTY IMAGES

Министр заявил, что война в Украине продолжается, но говорить о ее тупике рано, потому как "худший сценарий" этой войны для Украины уже точно позади. Наоборот, дальше могут начаться совсем другие события, где уже ВСУ будут играть первую скрипку, начиная свое контрнаступление.                                                                                                                                                                          

"Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", – заявил Резников.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на продолжающиеся обстрелы с территории Беларуси, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко не постыдился обратиться к украинцам с поздравлениями.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время своего обращения Владимир Зеленский сообщил о готовности ко второму саммиту Крымской платформы. И подчеркнул, что в этом году саммит, хоть и пройдет онлайн, но будет еще мощнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Приблизило ли российское открытое вторжение возвращение Крыма в Украину? Каким видится наиболее реальное развязывание "крымского узла"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-23-22/h_8bd52153324f2f0c704abe1ea930f255
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:19

Справи в них все гірше. Збільшення обсягів виробництва пропаганди та брехні говорить про це. Для обдуреного афроукраїнця пропагандою вже створена паралельна, віртуальна реальність. Вже було безліч контрнаступів. Склади зі зброєю у бавовні. Мости та інша логістика зруйновані. Скоро будуть підроблені відосики з деокупованих міст. Все буде КНДР!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!