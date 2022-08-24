Резников: Украина стоит на пороге нового этапа войны

Украинская армия начинает контрнаступление в другом направлении, что ознаменует собой начало "нового этапа" войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "CNN" высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: GETTY IMAGES

Министр заявил, что война в Украине продолжается, но говорить о ее тупике рано, потому как "худший сценарий" этой войны для Украины уже точно позади. Наоборот, дальше могут начаться совсем другие события, где уже ВСУ будут играть первую скрипку, начиная свое контрнаступление.

"Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", – заявил Резников.

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