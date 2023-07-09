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Подоляк объяснил, почему война с Россией не продлится долгие годы

Михаил Подоляк указал на основные факторы, исключающие долгосрочную войну с Россией.

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что из-за военных ресурсов России и Украины война не может быть долговременной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Meduza.

Подоляк объяснил, почему война с Россией не продлится долгие годы

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Советник руководителя ОП в интервью ответил на вопрос, может ли война затянуться на долгие годы, ведь некоторые военные аналитики считают, что ни одна из сторон не сможет переломить ход войны.


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"Это спекулятивные оценки, не относящиеся к реальности. Эта война не может затянуться на годы — со стороны ресурсов сторон это невозможно", — ответил Подоляк.

Михаил Подоляк объясняет, что ресурсные возможности Украины постепенно растут. Украина медленно получала необходимые компоненты для военных действий, однако этот процесс ускорится. По словам Подоляка до войны, западные партнеры не нуждались в изготовлении большого количества боеприпасов, однако после вторжения изменилось восприятие военно-промышленного комплекса в странах Запада. Таким образом, они наращивают свое производство, которое со временем попадет в Украину.

Советник руководителя Офиса президента параллельно указывает на ситуацию в России, ресурсы которой постоянно сокращаются. Подоляк считает, что Россия потратила на войну почти все свои ресурсы, а из-за санкций ей сложно пополнять или производить ракеты и другую военную технику. Кроме того, Россия должна с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для производства, что негативно скажется на экономическом состоянии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Подоляк назвал четыре причины, почему с Россией нельзя договариваться.

Также "Комментарии" писали о советнике главы ОП Михаиле Подоляке, который указал на дату, когда закончится война в Украине.



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Источник: https://meduza.io/feature/2023/07/08/voyna-idet-ne-s-putinym-a-s-grazhdanami-rossii
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:01

Так так, а країна Баг буде як Франція. Діаспора допоможе, золото Полуботка знайдемо. Нарешті отримали сучасного Мойсея, який дивами свого юдейського Бога припинить 33 річну полосу православних невдах. Ось, майже зараз, з 24 серпня 2*** року і почнеться.


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