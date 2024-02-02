Подоляк: Если мы хотим проигрыша России, то не можем постоянно находиться в обороне

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Ткачик Олеся
Михаил Подоляк рассказал, что контрнаступление Сил обороны в 2023 году оставил определенный негативный осадок. По его словам, имели место некоторые тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство.
Россия использует в войне все возможности
По его словам, сейчас Россия все, что может, направляет на войну с Украиной.
По его мнению, поставка отдельных видов оружия должна быть увеличена. Кроме того, по словам Подоляка, против России нужно воевать "не количеством, а качеством".
Вместе с тем он подчеркнул, что стратегические цели Украины неизменны – выход на границы 1991 года. Однако, чтобы добиться этого, нужно менять тактику. Подоляк говорит, что нельзя постоянно находиться в обороне.
"Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил , что перед Вооруженными силами стоит вызов о создании новой государственной системы технологического перевооружения, что кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины. При этом Валерий Залужный перечислил проблемы, мешающие развитию ВСУ, в том числе неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичную монополизацию оборонной промышленности.
Также "Комментарии" писали, что по мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, после обнародования стратегии, все комментарии об отставке Валерия Залужного выглядят бестолково.
Кроме того, "Комментарии" также анализировали, ушел ли Залужный в ва-банк.
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