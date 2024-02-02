Подоляк: Если мы хотим проигрыша России, то не можем постоянно находиться в обороне

Михаил Подоляк рассказал, что контрнаступление Сил обороны в 2023 году оставил определенный негативный осадок. По его словам, имели место некоторые тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство.

Россия использует в войне все возможности

"Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограничен ресурс, а Россия, считавшаяся масштабной страной с огромным ВПК",

– заявил Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас Россия все, что может, направляет на войну с Украиной.

"Они сделали милитарным 42% федерального бюджета, а я думаю, что и больше. Это только прямые ассигнования на войну, а еще опосредованные, региональные — это гораздо больший бюджет. Все это нужно сломать, а для этого нужна объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике, а также объединенные военные производства",

– подчеркнул советник главы ОП.

По его мнению, поставка отдельных видов оружия должна быть увеличена. Кроме того, по словам Подоляка, против России нужно воевать "не количеством, а качеством".

Вместе с тем он подчеркнул, что стратегические цели Украины неизменны – выход на границы 1991 года. Однако, чтобы добиться этого, нужно менять тактику. Подоляк говорит, что нельзя постоянно находиться в обороне.

"Мы не можем стагнировать войну, то есть находиться в одном и том же месте, поэтому нужно менять тактику. Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы. И эти решения должны быть неожиданными для России – это главное. Россия воюет линейно, накапливает резерв на одном направлении и там постоянно двигается. Надо убрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина"

, – заявил советник главы ОП.

"Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил , что перед Вооруженными силами стоит вызов о создании новой государственной системы технологического перевооружения, что кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины. При этом Валерий Залужный перечислил проблемы, мешающие развитию ВСУ, в том числе неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичную монополизацию оборонной промышленности.

Также "Комментарии" писали, что по мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, после обнародования стратегии, все комментарии об отставке Валерия Залужного выглядят бестолково.

Кроме того, "Комментарии" также анализировали, ушел ли Залужный в ва-банк.







