logo

BTC/USD

16143.77

ETH/USD

1124.21

LTC/USD

69.15

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Подготовка Украины к возвращению Крыма оказалась не слишком секретной
commentss НОВОСТИ Все новости

Подготовка Украины к возвращению Крыма оказалась не слишком секретной

Секретные планы Украины по военной кампании в Крыму уже не тайна

сегодня, 19:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Украинский генерал Владимир Гаврилов 19 ноября заявил британскому каналу Sky News о возможном украинском контрнаступлении на территорию аннексированного Крыма. Генерал утверждает, что это произойдет до конца года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico .

Подготовка Украины к возвращению Крыма оказалась не слишком секретной

Украина готовится возвращать Крым. Фото: из открытых источников

Издание собрало несколько интервью украинских чиновников, все больше подтверждающих будущий план по отвоеванию Крыма. Андрей Ермак во время интервью с корреспонденткой Politico Луизой Севаж отметил, что уверен в операции по возвращению Крыма. Также журналисты спросили вице-премьер-министр Украины Ольгу Стефанишина о совместных планах украинских и американских тактиков по возвращению Крыма. Стефанишина долго сидела неподвижно и молчала. Далее сказала, что такие планы.

Это неудивительно, ведь Зеленский уже несколько раз подчеркивал, что одно из условий мира с Россией – это возвращение всей украинских территорий, включая Крым. Несмотря на это, Politico отмечает, что это могут быть ложные сообщения от украинской власти. Подобные тем, которые украинские политики делали перед контрнаступлением, говоря об атаке на юге, а сами удачно наступали на востоке Украины.

Американские чиновники хоть и говорят, что "Крым – это Украина", но считают, что Путин может усилить военные действия из-за любых операций на полуострове. Издание отмечает, что "возрастает мнение, что интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда дело касается Крыма". Тем не менее, ранее американцы не давали шансов Украине в борьбе против России.

Украина уже удачно наносила точечные удары по Крыму. А именно уничтожила Крымский мост, атаковала Черноморский флот и периодически применяет дроны внутри полуострова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении республиканца из Сената США, желающего передать Украине истребители.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, раскрывшей тайную операцию российских специальных служб.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/11/21/ukraines-not-so-secret-prep-to-retake-crimea-00069692
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!