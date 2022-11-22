Подготовка Украины к возвращению Крыма оказалась не слишком секретной

Украинский генерал Владимир Гаврилов 19 ноября заявил британскому каналу Sky News о возможном украинском контрнаступлении на территорию аннексированного Крыма. Генерал утверждает, что это произойдет до конца года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico .

Украина готовится возвращать Крым. Фото: из открытых источников

Издание собрало несколько интервью украинских чиновников, все больше подтверждающих будущий план по отвоеванию Крыма. Андрей Ермак во время интервью с корреспонденткой Politico Луизой Севаж отметил, что уверен в операции по возвращению Крыма. Также журналисты спросили вице-премьер-министр Украины Ольгу Стефанишина о совместных планах украинских и американских тактиков по возвращению Крыма. Стефанишина долго сидела неподвижно и молчала. Далее сказала, что такие планы.

Это неудивительно, ведь Зеленский уже несколько раз подчеркивал, что одно из условий мира с Россией – это возвращение всей украинских территорий, включая Крым. Несмотря на это, Politico отмечает, что это могут быть ложные сообщения от украинской власти. Подобные тем, которые украинские политики делали перед контрнаступлением, говоря об атаке на юге, а сами удачно наступали на востоке Украины.

Американские чиновники хоть и говорят, что "Крым – это Украина", но считают, что Путин может усилить военные действия из-за любых операций на полуострове. Издание отмечает, что "возрастает мнение, что интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда дело касается Крыма". Тем не менее, ранее американцы не давали шансов Украине в борьбе против России.

Украина уже удачно наносила точечные удары по Крыму. А именно уничтожила Крымский мост, атаковала Черноморский флот и периодически применяет дроны внутри полуострова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении республиканца из Сената США, желающего передать Украине истребители.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, раскрывшей тайную операцию российских специальных служб.

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