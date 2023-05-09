Под Бахмутом погиб французский журналист

Под Бахмутом погиб 32-летний французский журналист Арман Солдин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на AFP.

Французский журналист погиб под Бахмутом

Солдин погиб около 16:30 во время ракетного обстрела из систем "Град" окрестностей города Часов Яр – возле него пролегает так называемая дорога жизни на Бахмут, которая используется украинскими войсками для снабжения и часто попадает под обстрелы РФ. Солдин занимал должность видеокоординатора агентства AFP в Украине.

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Погибший журналист был в компании четырех коллег, которые не пострадали. Во время обстрела они были с украинскими военными. AFP сообщило родным Солдина о гибели журналиста и выразило соболезнования в связи с потерей. Журналист попал в агентство в 2015 году как стажер, после чего присоединился к его лондонскому бюро. По данным "Репортеров без границ", Арман Солдин стал по меньшей мере 11-м работником СМИ, которые были убиты в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Ранее СМИ сообщали о гибели в боях под Кременной известного украинского журналиста. Александр Бондаренко работал в украинской редакции Би-би-си в 2007-2011 годах. В 2021-м его кандидатура рассматривалась как одна из возможных на должность пресс-секретаря президента Зеленского. Перед самой войной он руководил отделом спецпроектов ведущего украинского агентства коммуникаций RMA. "Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли", — написал в Фейсбук его коллега по RMA Василий Самохвалов.

Также стало известно, что в боях под Бахмутом погиб руководитель детского театра "Сказка".

Кроме того, на передовой, к сожалению, погиб сотрудник Офиса Президента.



