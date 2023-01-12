Почему Россия бросила все силы на взятие Соледара – откуда такое рвение лично у Пригожина

После серии неудачных штурмов Бахмута, российские оккупанты бросили огромные силы на взятие Соледара всё на том же севере Донетчины. Их пропагандисты, а также глава ЧВК "Вагнера" Пригожин, наемники которого активно участвуют в этих боях, несколько раз заявляли о захвате Соледара. Однако, как уверяет министр обороны США Ллойд Остин, а также президент Украины Владимир Зеленский, эти данные не соответствуют действительности. О чем говорят маниакальные атаки россиян в Донецкой области и откровенное вранье пропагандистов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Штурм Соледара. Фото: из открытых источников

Пригожину кровь из носу – нужно взять хоть что-то

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук так комментирует происходящее на севере Донетчины:

"Насколько я знаю, Соледар наши пока держат. Буквально вчера украинские снайпера там активно работали. А недавно наши воины зашли на позиции орков в Соледаре, пятнадцать из них завалили, шесть взяли в плен".

По мнению эксперта, россияне сами стали заложниками своих несбыточных мечтаний, взращенных безумной пропагандой. Сперва мечтали захватить всю Украину за три дня. Потом – за неделю. За месяцы. Ну, ладно, не всю. Пусть хотя бы юго-восток. Ну, ладно, не весь. Пусть хотя бы Херсон и весь Донбасс. Ну, ладно, без Херсона. Хотя бы Донецкую и Луганскую область в их админграницах. Ну, ладно, давайте хоть Бахмут до нового года. Ой, не вышло. Ну, попробуем тогда Соледар – после нового года… Вот возьмем его – и будет хоть какая-то победа! Вот в такой логике они и мыслят, поясняет Михаил Макарук.

"Напомню, что о Бахмуте сперва в течение месяцев обламывали зубы вооруженные силы РФ. И тогда вызвался Пригожин со своей ЧВК "Вагнера". Мол, я всё порешаю, я – супермен! В итоге он отгреб там конкретных люлей, положив весь кадровый потенциал наемников. От первоначального состава – действительно профессиональных наемников – осталось не менее 10%. Пригожин, получивший от Кремля карт-бланш, начал массово набирать зэков. Но и забрасывание наших позиций зэковским "пушечным мясом" не помогло, – подчеркивает эксперт. – В ход пошли фейковые победы. Пригожинские тролли, его личные монтажеры и киностудия начали вбрасывать кадры якобы сделанные "вагнеровцами" в соляных шахтах Соледара. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это гипсовые пещеры в пгт Владимировка. Да, тоже на Донетчине. Но – нет, не в Соледаре".

Пригожин понимает, что "обнуляется". А тут еще и российские военные ему крылышки подрезают, акцентирует Михаил Макарук. То боеприпасов вовремя не подвезут, то еще что-то.

"Потому что он – бывший зэк, выскочка, очень высоко взлетел. И начал участвовать в политической возне, пытаясь ассоциировать себя с одной из башен Кремля. Старую гвардию, в том числе чексисткую, это пугает. И Пригожину ставят палки в колеса, – отмечает эксперт. – А ему – кровь из носу – нужно взять хоть что-то. Особенно на фоне того, что под Бахмутом, по разным данным, россияне потеряли более девяти тысяч человек. Отсюда и эти маниакальные атаки на Соледар".

Прорыв в районе Соледара – попытка дать пропагандистам хоть какой-то повод мотивировать проведение мобилизации в России

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний акцентирует, что захват Донецкой и Луганской областей полностью – это главная задача, озвученная российским руководством публично, после всех неудач в 2022 году.

"Еще и Пригожин со своей ЧВК, критикуя военное руководство, взял на себя роль великого военачальника, который должен был показать, как надо воевать – и пообещал взять Бахмут. Ничего у него не вышло. А тут на носу еще и новая волна мобилизации в РФ, о которой говорит наша разведка и не только. Это процесс сложный, требующий не только организационных усилий, но и пропагандистской поддержки. Бедные российские пропагандисты, уже из пальца высасывающие мотивацию к войне, не имея возможности хвалиться победами на поле боя, начали рассказывать о ядерных ударах по Франции и гонять в своем больном воображении французов то в Британию, то назад. Учитывая всё это, попытки совершить прорыв в районе Соледара, после многомесячных неудачных атак в направлении Бахмута, являются ничем иным как попыткой дать пропагандистам хоть какой-то повод мотивировать проведение мобилизации в России", – считает эксперт.

К тому же, отмечает он, Суровикин сдвинут с должности командующего оккупационными войсками, а новому руководителю Герасимову также необходимо доказывать, что он на что-то способен.

"Думаю, то, что Суровикина не отправили с должности командующего группировкой войск России в Украине в ссылку, а назначили заместителем Герасимова, означает, что ответственность за провалы на фронте с него не снята. За время его руководства войсками всё, на что оказался способен этот персонаж – терроризировать достаточно ценными ракетами мирное население и инфраструктуру. И это на фоне огромных ожиданий и побед. Вспомните, как пропаганда восхищалась генералом Суровикиным при назначении! И взгляните, как тихо произошла его замена, – обращает вниманий Юрий Подорожний. – Новый командующий группировкой войск России в Украине – Герасимов, известный как создатель теории гибридной войны, конечно, принесет новую стратегию поведения на фронте. А насколько она будет – зависит не от россиян, а от нашего главнокомандующего Залужного и ВСУ, от активной помощи нам со стороны зарубежных партнеров. Учитывая, что Залужный эффективно противостоял первым двум руководителям русской армии, думаю, Герасимова ждут большие неприятности".

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