Почему Пригожин не дошел до Москвы: версия Буданова

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убедительно попросили прекратить вооруженный мятеж, нажав на его "патриотические убеждения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал начальник главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: УП

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный", – заявил глава ГУР.

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Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что после мятежа в России Кремль больше не будет отправлять "вагнеровцев" воевать в Украину.

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