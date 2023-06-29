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Почему Пригожин не дошел до Москвы: версия Буданова

Глава ГУР назвал Пригожина патриотом России, которого просто убедили отказаться от своих планов

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убедительно попросили прекратить вооруженный мятеж, нажав на его "патриотические убеждения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал начальник главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Почему Пригожин не дошел до Москвы: версия Буданова

Кирилл Буданов. Фото: УП

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный", – заявил глава ГУР.


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Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что после мятежа в России Кремль больше не будет отправлять "вагнеровцев" воевать в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Украины Алексей Данилов резко раскритиковал изложенные в статье рейтингового издания "Foreign Affairs" мнения американских экспертов о том, что Киев должен идти на переговоры с Москвой, потому что "Украина все равно не сможет победить российские силы". Тем временем появились сообщения, что Китай может начать активно поддерживать стремление Украины восстановить контроль над всей своей территорией по состоянию на 1991 год. В свою очередь, Украина продолжает подготовку к саммиту мира, где акцентирует внимание не только на своей, но и на глобальной безопасности, основанных на справедливом мире. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и сообщения, а также рассказали, стал ли ближе справедливый мир после пригожинского бунта.

Также издание "Комментарии" сообщало – чем грозит Кремлю продвижение ВСУ – что изменилось в войне после мятежа Пригожина.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/29/7409108/
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