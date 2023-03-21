Почему появилось заявление Симоньян о новом "референдуме" – к чему Кремль готовит россиян

Одна из главных пропагандисток Кремля – Маргарита Симоньян – заявила, что нужно провести во всех украинских областях, в том числе, в как бы "российских" Херсонской и Запорожской, "честные и чистые" референдумы, чтобы местные жители ответили, хотят ли они присоединиться к России – или остаться в Украине. О чём говорят подобные заявления, идущие вразрез не только с украинской, но и с российской Конституцией? Можно ли считать, что Кремль начинает готовить российское общество к "сдаче" недоукраденных земель? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

После ордера на арест Путина, выданного в Гааге, русские элиты поняли, что все они – под прицелом

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк рассуждает так:

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"Россия давно поняла, что не может интегрировать временно оккупированные территории. Более того – она не может их удерживать в военном плане. Поэтому ищет возможность отступить, уйти, сохранив при этом остатки лица. Но на данный момент у РФ остался лишь один вариант такого "сохранения лица" — черный мешок на голове, как у Саддама Хуссейна, когда его вешали".

По словам эксперта, после ордера на арест Путина, выданного в Гааге, русские элиты поняли, что все они – под прицелом. Раз уж Международный уголовный суд замахнулся даже на Путина. Соответственно, поясняет Николай Давидюк, всем придется отвечать за всё, включая пропагандистов. Отсюда и – такие "маневры".

В Кремле весьма избирательно трактуют право нации на самоопределение

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что неожиданное заявление Симоньян может преследовать несколько целей.

Первая – попытаться возродить историю с референдумами, чтобы сместить фокус внимания от войны на несколько другие процессы. Показать, что Россия как бы пытается действовать в соответствии с Уставом ООН, но – в своем понимании.

"В Кремле весьма избирательно трактуют право нации на самоопределение, – отмечает эксперт. – И всегда любили ссылаться на всякого рода "референдумы", пытаясь таким образом доказать, что это решение непосредственно народов (о присоединении или неприсоединении к РФ). Понятно, что под "народами" при этом подразумевались жители отдельных областей, регионов ("народ Донбасса", "народ Крыма"). Таких формулировок, в принципе, нет. Но эти манипулятивные термины российская пропаганда активно эксплуатировала и эксплуатирует. Для внутреннего пользования, для создания определенной картинки. И нельзя исключать, что сейчас Москва вновь делает ставку на данный нарратив. Мол, давайте (как, кстати, предлагают некоторые западные интеллектуалы, имея в виду, правда, исключительно временно оккупированные территории) опять запустим референдумы. Можно даже под эгидой ООН".

Вторая цель, по мнению Игоря Рейтеровича, заключена в попытке, в том числе, подстелить себе соломки на будущее.

"В том плане, – поясняет он, – что если придется уходить с оккупированных территорий (либо в силу ситуации на фронте, либо в результате реализации того или иного мирного плана), это можно передать через призму нежелания населения быть частью РФ. Второй вариант, впрочем, менее вероятен, чем попытка вернуть в публичную плоскость кейс референдумов – и посмотреть на реакцию части украинцев. До сих пор у Кремля, похоже, остался стереотип, что Россию у нас любят и ждут, просто Киев и "националисты" не дают проявиться этой любви в полной мере. К реальности это, понятно, не имеет никакого отношения. Но, судя по всему, байки Медведчука еще имеют некоторое влияние на российскую верхушку. Знания о настроениях в Украине остаются у Кремля на крайне низком уровне. Отсюда и попытка вновь разыграть референдумную карту".

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