План окончания войны в Украине: Борис Джонсон хочет взять Трампа "на слабо"

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о своем видении мирного плана окончания войны в Украине от Дональда Трампа. Политтехнолог и соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий считает такие заявления Джонсона "фантазиями" и попыткой взять Трампа "на слабо".



Борис Джонсон и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Алексей Голобуцкий утверждает, что изложенные тезисы Джонсона о плане Трампа имеют существенные погрешности относительно Путина с которым Запад мог бы договориться, а российский диктатор закончил бы войну в Украине и рассказал о выполнении своих целей.

"Для подслащения пилюли Путину Джонсон предлагает определенную защиту прав русскоязычного населения Украины, как я и прогнозировал – они не видят в этом никакой стратегической угрозы нашей нацбезопасности. Джонсон считает, что это позволит Путину провозгласить, что "цели СВО достигнуты". На самом деле, конечно, нет. Вот здесь как раз рациональные планы переходят в разряд фантазий", – говорит Голобуцкий.

По его словам, Джонсон оценивает Россию как цивилизованное государство и игнорирует обещания Кремля о перемирии, а также заявления о желании полностью уничтожить Украину. Однако эксперт отмечает, что главная идея статьи Джонсона, это показать, что легкого решения окончания войны в Украине нет, а единственный вариант – это "накачка Украины оружием по максимуму". По словам Голобуцкого, таким образом это станет принуждением Путина отказаться от войны.

"В итоге Джонсон просто пытается взять Трампа на слабо и на лесть: мол, план нелегкий, понадобится сила, решительность и стальные нервы, но "Трамп показал, что имеет все для воплощения этого в жизнь"", — утверждает Голобуцкий.

Больше мнений экспертов о мирном плане Трампа изложенным бывшим премьером Великобритании читайте в статье: "План Трампа по завершению войны в Украине: что стоит за откровениями Джонсона".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирный план Трампа по скорому окончанию войны.

Также "Комментарии" писали о бывшем советнике Трампа, который назвал идеи лидера республиканцев "плохими новостями для Украины".