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Пламенный "привет" врагу: украинские воины разгромили технику оккупантов (ВИДЕО)

За неделю было уничтожено девять единиц вражеской техники

сегодня, 15:30
Автор:

Анастасия
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Украинские военные продолжают храбро защищать свою землю, уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Эффектное видео разгрома техники врага опубликовали на YouTube-канале Службы безопасности Украины. 

Пламенный "привет" врагу: украинские воины разгромили технику оккупантов (ВИДЕО)

Фото из открытых источников

По информации источника, за последнюю неделю военным контрразведчикам СБУ удалось уничтожить девять единиц боевой техники России. Результат своей блестящей работы военные показали в видео.

"Поэтому украинские защитники передают врагам пламенный "привет" и просят поставить песню о "сне, который снится каждую ночь". Конечно же страшный. Ибо всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!", — говорится в сообщении. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что украинские военные нанесли очередной удар по вражеской технике. В Сети было опубликовано эффектное видео уничтожения российского танка из Javelin. После точного удара танк оккупантов буквально разлетелся на части.

Также портал "Комментарии" писал о том, что жителей двух областей Украины просят срочно эвакуироваться любыми возможными способами. По словам вице-премьера Ирины Верещук, ВСУ вскоре планирует проводить наступательные действия в этих областях. К счастью, благодаря помощи волонтеров людям удается покинуть области. Так, за последние сутки выехало более 5 000 человек. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперты высказали свое мнение касаемо того, когда в Украине может закончиться война, а также о том, что на это будет в первую очередь влиять. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CXMdJ0_08Kw&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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