Пламенный "привет" врагу: украинские воины разгромили технику оккупантов (ВИДЕО)



















Украинские военные продолжают храбро защищать свою землю, уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Эффектное видео разгрома техники врага опубликовали на YouTube-канале Службы безопасности Украины.

Фото из открытых источников

По информации источника, за последнюю неделю военным контрразведчикам СБУ удалось уничтожить девять единиц боевой техники России. Результат своей блестящей работы военные показали в видео.

"Поэтому украинские защитники передают врагам пламенный "привет" и просят поставить песню о "сне, который снится каждую ночь". Конечно же страшный. Ибо всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что украинские военные нанесли очередной удар по вражеской технике. В Сети было опубликовано эффектное видео уничтожения российского танка из Javelin. После точного удара танк оккупантов буквально разлетелся на части.

Также портал "Комментарии" писал о том, что жителей двух областей Украины просят срочно эвакуироваться любыми возможными способами. По словам вице-премьера Ирины Верещук, ВСУ вскоре планирует проводить наступательные действия в этих областях. К счастью, благодаря помощи волонтеров людям удается покинуть области. Так, за последние сутки выехало более 5 000 человек.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что эксперты высказали свое мнение касаемо того, когда в Украине может закончиться война, а также о том, что на это будет в первую очередь влиять. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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