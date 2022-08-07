Когда может закончиться война в Украине: мнения экспертов

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами заявил, что победа Украины над Россией станет сигналом для Китая не трогать Тайвань. Он также прогнозирует, что российско-украинская война, скорее всего, будет продолжаться, по меньшей мере, до лета 2023 года. Эксперты проанализировали эти тезисы специально для издания "Комментарии".

Война в Украине. Фото - из открытых источников

"Война точно не закончится в этом году"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает первый тезис Волкера (что наша победа над российским агрессором станет сигналом для Китая не трогать Тайвань) ошибочным представлением.

"Тайвань и Украина – разные истории. Китай не станет отказываться от своего многолетнего желания вернуть Тайвань из-за провалов РФ в Украине, так как не рассматривает войну в Украине как связанную с Тайванем", – аргументирует эксперт.

А вот с тем, что российско-украинская война точно не закончится в этом году, Илия Куса согласен.

"Очевидно, что война затягивается, превращается в марафон, в котором будут испытаны ресурсные и организационные возможности РФ и Запада, – отмечает он. – Сиюминутных побед не будет, так как ни у кого нет таких ресурсов, чтобы обеспечить быструю и тотальную победу".

"После зимы у РФ не будет сил и средств, чтобы вести войну"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш отмечает, что вопрос продолжения и окончания войны – наверное, самый сложный вопрос. Им задаются западные аналитики, наши. И однозначного ответа не знает никто.

"Всё во многом зависит от России, – считает эксперт. – Логики в просто захвате украинских земель нет. Как ее не было в стратегии захвата всей Украины, атаке со всех направлений, с массированными ракетно-бомбовыми ударами, так нет ее и сейчас, исходя из того количества военных, которые уже погибли, и того, как и что пытаются россияне захватить-удержать. С моей точки зрения, окончание войны возможно, когда Путин решит, что выполнил хоть какую-то из задач, которые можно "продать" внутреннему потребителю".

Одной из таких задач, по мнению Дениса Богуша, может быть захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах. Соответствующие планы уже не раз озвучивались представителями страны-агрессора.

"Если у россиян это получится, Путин мог бы сказать своему населению – всё, граждане, задачи "спецоперации" мы выполнили, территории "освободили", Донбасс "спасли" и в таком духе. Правда, после громадных потерь в районах Северодонецка и Лисичанска, не похоже, чтобы оккупантов удалось в обозримом будущем захватить даже Донецкую область, – считает эксперт. – Да что там говорить, они даже Луганскую так не захватили в админграницах!"

Вторая вероятная задача, которую Путин мог бы преподнести как условную победу, это аннексия всего того, что удалось захватить.

"К примеру, в Херсоне, других южных городах, находящихся в данный момент под контролем россиян (Мелитополь, Бердянск, Мариуполь), могут провести псевдореферендумы и назвать их Таврией, Тавридой, еще как-то. После чего присоединить к РФ. А заодно и то, что будет захвачено на тот момент на Донбассе. Но и эта стратегия имеет недостатки, – подчеркивает Денис Богуш. – Правобережная часть той же Херсонской области может быть отвоевана ВСУ уже в этом месяце или следующем. И что тогда Путину "продавать" избирателю? Впрочем, есть вероятность, что наше наступление россияне попытаются сдерживать ядерным шантажом. Не случайно они уже обстреливали Запорожскую АЭС в подконтрольном им Энергодаре. Не случайно же появились сведения, что они заминировали эту АЭС".

По мнению эксперта, у противника нет сил и средств нет, чтобы по огромной линии фронта, в разных направлениях, начать наступления. А после зимы, считает он, у РФ не будет сил и средств, чтобы вообще вести войну.

"Говорить о конкретных сроках окончания войны вряд ли уместно, – считает Денис Богуш. – Но есть вероятность замораживания конфликта (на тех позициях, которые будут на тот момент), а это может длиться годами. Если, конечно, у Путина окончательно не снесет крышу – и он под каким-либо соусом не объявит в РФ мобилизацию".

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