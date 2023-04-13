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Передача военной авиации ВСУ станет прямым сигналом к контрнаступлению (ВИДЕО)

Сначала Украине страны-партнеры должны предоставить МиГи-29, а затем F-16

сегодня, 20:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

Вопрос поставки Украине авиации очень важен для Вооруженных Сил Украины. В Минобороны Дании заявили, что самолеты F-16 Украине могут передать летом. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишут "Комментарии".

Передача военной авиации ВСУ станет прямым сигналом к контрнаступлению (ВИДЕО)

Авиацию предоставят Украине перед самым контрнаступлением

Он отметил, что очень высока вероятность, что необходимая для Украины авиация поступит перед контрнаступлением. Вооруженные Силы Украины до сих пор ждут передачи Украины самолетов-истребителей F-16.


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"Самолеты дадут перед самым контрнаступлением. Если его сейчас немного отложат, то и передачу авиации отложат", – отметил военный эксперт.

По словам Жданова, об этом указывает и публикация в газете Le Figar. Ссылаясь на слова министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, там сообщают, что решение Запада о передаче Украине боевых самолетов могут принять до лета 2023 года. По предварительной информации, как раз к лету украинские военные должны начать контрнаступательную операцию.

Кроме того, по словам министра Дании, передача самолетов F-16 может произойти после предоставления Украине истребители Миг-29 от Польши и Словении, — говорит Жданов. – Вопрос предоставления Украине авиации необходимо также согласовывать с Соединенными Штатами Америки. Поскольку правообладателем самолетов-истребителей F-16, которые сейчас находятся в Дании, являются США, Копенгагену требуется разрешение на передачу их третьим странам".


Напомним, "Комментарии" писали, что Совет ЕС утвердил выделение миллиарда евро на предоставление Украине боеприпасов.

Как писали ранее "Комментарии", генерал США Бен Годжес считает, что украинская армия способна освободить аннексированный российскими войсками Крым до конца лета этого года.

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