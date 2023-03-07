Patriot еще не в Украине, - Игнат

Patriot еще не в Украине. Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ, опровергув поспешную информацию в СМИ о якобы поступлении этих противоракетных систем в Украину.

Patriot буде в Україні

"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время", — заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестирует систему за рулем, как это было с ЗРК IRIS-T, или когда Воздушные силы сообщат о первом российском самолете, который сбило ПВО.

"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше — 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", — отметил Игнат.

Ранее и Минобороны Польши опровергло информацию о том, что системы ПВО Patriot уже в Украине.

Ранее сообщалось, что польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что в Украину уже доставлены системы ПВО Patriot. Позже выяснилось, что появление в испанском издании La Razon упоминания от польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой при переводе.



Напомним, что Украина запросила у США кассетные боеприпасы, Польша пообещала Украине передать еще 10 танков Leopard, а украинские эксперты обсуждают вероятность нового российского ракетного удара. Отмечается, что российский ВПК и дальше способен производить за месяц до 40 ракет Х-101 и до 20 "Калибров", соответственно для оккупантов не проблема собрать "залп" одновременно еще на 1-2 массированных обстрела. Для армии врага проблема в том, что у них иссякли средства, которыми они пытались "продавить" украинскую ПВО.



