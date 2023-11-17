Партизаны проникли на базу Черноморского флота в Феодосии: что обнаружили

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Кравцев Сергей
Представители партизанского движения "АТЕШ" проинформировали, что их агент проник на территорию воинской части российских оккупантов в Феодосии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram.
Крым. Фото: из открытых источников
Партизаны подчёркивают, самым главным достижением есть то, что "удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба" воинской части.
В "АТЕШ" подтвердили, что добытую информацию уже передано соответствующим структурам, которые вскоре примут соответствующая решения, чтобы данная воинская часть перестала представлять угрозу для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — уверенности в том, что украинские войска не начнут наступление на временно оккупированный Крым у страны-агрессора, как не было, так и нет. Именно поэтому россияне продолжают строить защитные сооружения и огневые точки в аннексированном Крыму. В этот раз партизаны зафиксировали строительство сооружений возле Евпатории. Об этом говорится в сообщении "АТЭШ".
Также издание "Комментарии" сообщало — в ГУР Минобороны Украины дали подсказку оккупантам: где вскоре ждать "прилетов" в Крыму.
Ранее "Комментарии" сообщали – в эстонской разведке озвучили прогноз по освобождению Крыма.
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Бог
сегодня, 11:12
Читаю и ржу-не могу-краще покинути полуостров! хохлам краще застрелиться-всем,потому что хитрая,но тупая,хвастливая нация в будующем не нужна.