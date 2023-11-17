Партизаны проникли на базу Черноморского флота в Феодосии: что обнаружили

Представители партизанского движения "АТЕШ" проинформировали, что их агент проник на территорию воинской части российских оккупантов в Феодосии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram.

Крым. Фото: из открытых источников

"АТЕШ" пробрался ночью на территорию ВЧ 80393 в Феодосии. Агент "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота РФ", – говорится в сообщении.

Партизаны подчёркивают, самым главным достижением есть то, что "удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба" воинской части.

В "АТЕШ" подтвердили, что добытую информацию уже передано соответствующим структурам, которые вскоре примут соответствующая решения, чтобы данная воинская часть перестала представлять угрозу для Украины.

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