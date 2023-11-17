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Партизаны проникли на базу Черноморского флота в Феодосии: что обнаружили

Агент "АТЕШ" обнаружил автомобильные боксы и дал координаты казарм, штаба и складов с боеприпасами

сегодня, 07:25
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Кравцев Сергей
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Представители партизанского движения "АТЕШ" проинформировали, что их агент проник на территорию воинской части российских оккупантов в Феодосии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram.

Партизаны проникли на базу Черноморского флота в Феодосии: что обнаружили

Крым. Фото: из открытых источников

"АТЕШ" пробрался ночью на территорию ВЧ 80393 в Феодосии. Агент "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота РФ", – говорится в сообщении.


Партизаны подчёркивают, самым главным достижением есть то, что "удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба" воинской части.

В "АТЕШ" подтвердили, что добытую информацию уже передано соответствующим структурам, которые вскоре примут соответствующая решения, чтобы данная воинская часть перестала представлять угрозу для Украины.                                                                                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — уверенности в том, что украинские войска не начнут наступление на временно оккупированный Крым у страны-агрессора, как не было, так и нет. Именно поэтому россияне продолжают строить защитные сооружения и огневые точки в аннексированном Крыму. В этот раз партизаны зафиксировали строительство сооружений возле Евпатории. Об этом говорится в сообщении "АТЭШ".

Также издание "Комментарии" сообщало — в ГУР Минобороны Украины дали подсказку оккупантам: где вскоре ждать "прилетов" в Крыму.

Ранее "Комментарии" сообщали – в эстонской разведке озвучили прогноз по освобождению Крыма.




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Источник: https://t.me/atesh_ua/2611
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Обсуждения

Бог

сегодня, 11:12

Читаю и ржу-не могу-краще покинути полуостров! хохлам краще застрелиться-всем,потому что хитрая,но тупая,хвастливая нация в будующем не нужна.


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