Ответственность военнослужащих вырастет в разы: о чем говорит инициатива Залужного – в чем опасность

Главком ВСУ Валерий Залужный выступил с обращением, в котором просит президента Владимира Зеленского подписать изменения в законодательство, принятые Верховной Радой и усиливающие уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части. Он также подчеркнул, что командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие, а он полностью доверяет своим подчиненным. Как вы оцениваете это обращение? Почему возникла потребность и в нем, и в изменениях, о которых идет речь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Предлагаемый законопроект может привести к обратному эффекту, которым станет потеря управляемости и демотивация личного состава

Адвокат, управляющий партнер Юридической фирмы "Социальный паритет" Дмитрий Йовдий рассуждает следующим образом:

" Безусловно, дисциплина и субординация в армии являются одними из главных составляющих боеспособной армии, особенно в период войны. И однозначно нужно принимать все возможные меры, минимизирующие случаи нарушения военной дисциплины, самовольного покидания мест дислокации, необоснованное невыполнение боевых приказов. Вместе с тем предлагаемый законопроект может привести к обратному эффекту, которым станет потеря управляемости и демотивация личного состава".

Ведь в условиях войны, напоминает адвокат, к несению военной службы привлечены десятки тысяч мобилизованных неподготовленных к войне людей – ни функционально, ни психологически.

"Они часто не в состоянии объективно оценить ситуацию, и поэтому в любом случае не заслуживают столь жестких наказаний, которые предлагается законопроектом. Более эффективной была бы профилактически разъяснительная работа с ними", – считает Дмитрий Йовдий.

Кроме того, продолжает он, таким подходом вся полнота ответственности за провалы военных действий или неправильные решения переводится из командования воинских частей на рядовых военнослужащих.

"При таких обстоятельствах, даже понимая неадекватность боевого приказа командования, военнослужащий вынужден будет действовать вопреки здравому смыслу из-за страха от будущего уголовного дела, и в результате может принести гораздо больше вреда, чем пользы, – говорит Дмитрий Йовдий. – Повторюсь, очерченные проблемы нуждаются в решении. Однако это невозможно сделать только посредством ужесточения наказаний и запугивания. Конечно, уголовная ответственность должна быть адекватной обстановке, но она будет эффективна только в сочетании с введением комплексной боевой и психологической подготовки мобилизованных".

Более прогрессивными являются предупредительные действия в смысле качественного набора военных и обеспечения несения службы

По мнению адвоката АО "Vi Vates", аналитика права Украинского института политики Игоря Печенкина, предлагаемый закон дистабилизирует общество и создаст коррупционные предпосылки.

"Все такие проблемные вопросы можно решить другими, а не радикальными и контрдемократическими путями, – считает он. – Ни в коем случае не ставя под сомнение авторитет и самоотверженность главнокомандующего Залужного, необходимость безусловной дисциплины в военное время, считаю более прогрессивными и демократическими предупредительные действия в смысле качественного набора военных и обеспечения несения службы. Вынужден констатировать о нарушении прав человека и банальной погоне за статистическим показателям, к которой задействованы правоохранительные, военные и другие государственные органы в обеспечении мобилизованных, контрактников и всего, что касается войны с рашизмом".

Следует помнить – нас становится меньше, но мы должны осознанно и патриотично бороться и не допускать мысли, что руссский мир будет овладевать нашим мировоззрением, отмечает Игорь Печенкин.

"Бораться за каждого украинца, более того – военного в непростой ситуации, — подчеркивает адвокат. – Это наша общая задача. На фронте должны быть не просто украинцы, но здоровые, мотивированные, обеспеченные, вооруженные. Только так наша Победа станет ближе".

Игорь Печенкин предлагает всем, кто поддерживает принятый Советом проект закона, который мы сейчас обсуждаем, почитать профессиональные и аргументированные выводы ГНЕУ ВР Украины, в которых подробно описано – почему он антиконституционный, антигуманный и опасный.

"Я за порядок в армии и Победу, но не решительными мобилизационными методами, – объясняет он. – От себя как адвоката и правозащитника добавлю – ко мне участились случаи обращений о защите. Это, как правило, незаконная мобилизация; резкое ухудшение состояния здоровья и не предоставление необходимой медицинской помощи; алкоголизм в частях и невозможность этого избежать по проблемам травли; невозможность обжалования действий военного руководства; дедовщина".

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