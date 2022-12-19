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Валерий Залужный обратился к украинцам

Боевой генерал поддерживает закон 8271, усиливающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части

сегодня, 21:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

Причиной обращения Главнокомандующего к украинцам стало усиление ответственности за самовольное оставление воинской части, места службы и поля боя, дезертирство или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов, пишут "Комментарии".

Валерий Залужный обратился к украинцам

Главнокомандующий ВСУ поддерживает усиление ответственности за проступки в армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал ужесточение ответственности за дезертирство и попросил президента Зеленского подписать соответствующий закон.

"Сегодня я вынужден затронуть достаточно сложную тему: усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов".

По его словам, войско держится на дисциплине, и если пробелы в законодательстве не обеспечивают соблюдения, а отказчики могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием это несправедливо. По мнению Залужного, помочь этой проблеме более мягким способом можно только в мирное время, а в условиях войны нужны быстрые и действенные решения.

Он также подчеркнул, что командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие, а он полностью доверяет своим подчиненным.

"Призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу ", — отметил Залужный.

Читайте на портале "Комментарии" - Залужный рассказал о разнице между российской армией и украинскими войсками .



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