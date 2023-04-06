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Отбиты 20 атак: бои за Бахмут продолжаются

Ситуацию в городе прокомментировали в Генштабе и Офисе президента

сегодня, 10:04
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Автор:

Константин Куликов

Бои за Бахмут продолжаются. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передают "Комментарии".

Отбиты 20 атак: бои за Бахмут продолжаются

Бахмут - це Україна

"Они идут на улицах, попытки врага оцепить город проваливаются. Наше командование полностью контролирует ситуацию с обороной Крепости", — написал Андрей Ермак.


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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было отбито 20 атак в этом направлении.

"На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области", — сообщают военные.

Между тем, Украина готовит 40-тысячную штурмовую группировку для контрнаступления.

Накануне советник Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что Украина в ближайшее время вернет Крым. Пять-семь месяцев пойдет на то, чтобы освободить Крым, по его мнению.

Но впоследствии у Зеленского допустили возможность переговоров по Крыму.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", — сказал Сибига.

Но при этом, уточнил чиновник, это не означает, что Украина отказывается от освобождения Крыма от российских оккупантов военным путем.



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