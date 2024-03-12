От чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины: что предпринимают союзники

Глава Белого дома Джо Байден признал, что без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновиться. А это, как уверяет глава ЦРУ Уильям Бернс, чревато для нашей страны новыми территориальными потерями. Тем временем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса уверяет, что Украина почти исчерпала свои возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии. Какие источники помощи для Украины может еще изыскать Запад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Для покрытия проблем с госбюджетом нас выручают Еврокомиссия, МВФ, Мировой банк

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что можно только поприветствовать настойчивость президента США, который не первый раз акцентирует важность принятия Конгрессом решения о помощи Украине.

"Без этого у нас нет возможности закупать соответствующее вооружение, снаряды, вести качественно военные действия, латать бреши в бюджете, – поясняет он. – Мы, конечно, надеемся, что Конгресс вскоре проголосует позитивное для нас решение. Но как вариант – есть еще возможность получать поддержку за счет ресурсов Пентагона, которые пока не использовались. Нельзя исключать и схему по передаче (продаже за символическую цену) Штатами вооружений партнерам по НАТО. Например, Великобритании или Франции. А те потом передают Украине".

Что касается финансовой помощи для покрытия проблем с госбюджетом, тут нас выручают Еврокомиссия, МВФ, Мировой банк, отмечает эксперт.

"Да, это пока не стопроцентное покрытие необходимых нам ресурсов. Но у правительства остается возможность выплачивать пенсии, стипендии, зарплаты бюджетникам и так далее. А также обороняться на поле боя", – подчеркивает Алексей Плотников.

А вот к помощи за счет замороженных российских активов он относится скептически. В лучшем случае это будут проценты от их хранения, считает эксперт. Слишком опасается Запад создавать прецедент, нарушать право частной собственности и так далее.

Оказать нам помощь американцы могли бы, дав гарантии по нашим облигациям

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук предполагает, что оказать нам помощь американцы могли бы (если так и не будет принято решение о выделении Украине десятков миллиардов как просит Белый дом), дав гарантии по нашим облигациям.

"Такое уже было не раз, – поясняет эксперт. – Под такие гарантии украинские облигации продаются фактически с доходностью американских. И около 10 млрд долларов под гарантии Казначейства так можно было бы добыть для нас. Позитив в том, что для этого не нужно одобрение Конгресса. В данном случае Администрация президента может действовать автономно".

Борис Кушнирук не исключает, что эти средства могут пойти не на закрытие наших дыр в бюджете, а сразу – на приобретение вооружений и боеприпасов в США.

Такой подход, акцентирует он, совпадал бы и с логикой республиканцев, которые в последнее время "качают" тему необходимости давать деньги Украине не безвозмездно (как было в 2022-2023 гг), а в долг.

У Запада есть договоренности с Украиной

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:

"Вообще-то Запад (как воплощение демократического мира) в лице Европы и Японии уже имеет договоренности с Украиной как по финансированию дефицита бюджета так и по военным поставкам. Последние по двухсторонним договорам достигли уже 15 млрд евро".

А так, конечно, в США по законодательству расширяет бюджет исключительно Конгресс, отмечает эксперт.

"Точно так, как и в Украине расширяет бюджет Верховная Рада", – подчеркивает Даниил Монин.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть первая страна, которая готова предоставить Украине замороженные активы РФ.



