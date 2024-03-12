От чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины: что предпринимают союзники

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Кравцев Сергей
Глава Белого дома Джо Байден признал, что без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновиться. А это, как уверяет глава ЦРУ Уильям Бернс, чревато для нашей страны новыми территориальными потерями. Тем временем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса уверяет, что Украина почти исчерпала свои возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии. Какие источники помощи для Украины может еще изыскать Запад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что можно только поприветствовать настойчивость президента США, который не первый раз акцентирует важность принятия Конгрессом решения о помощи Украине.
Что касается финансовой помощи для покрытия проблем с госбюджетом, тут нас выручают Еврокомиссия, МВФ, Мировой банк, отмечает эксперт.
А вот к помощи за счет замороженных российских активов он относится скептически. В лучшем случае это будут проценты от их хранения, считает эксперт. Слишком опасается Запад создавать прецедент, нарушать право частной собственности и так далее.
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук предполагает, что оказать нам помощь американцы могли бы (если так и не будет принято решение о выделении Украине десятков миллиардов как просит Белый дом), дав гарантии по нашим облигациям.
Борис Кушнирук не исключает, что эти средства могут пойти не на закрытие наших дыр в бюджете, а сразу – на приобретение вооружений и боеприпасов в США.
Такой подход, акцентирует он, совпадал бы и с логикой республиканцев, которые в последнее время "качают" тему необходимости давать деньги Украине не безвозмездно (как было в 2022-2023 гг), а в долг.
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:
А так, конечно, в США по законодательству расширяет бюджет исключительно Конгресс, отмечает эксперт.
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