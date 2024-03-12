logo

BTC/USD

71838.57

ETH/USD

3997.97

LTC/USD

96.93

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией От чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины: что предпринимают союзники
commentss НОВОСТИ Все новости

От чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины: что предпринимают союзники

Украина продолжает надеяться, что Конгресс вскоре проголосует позитивное для нас решение

сегодня, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава Белого дома Джо Байден признал, что без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновитьсяА это, как уверяет глава ЦРУ Уильям Бернс, чревато для нашей страны новыми территориальными потерямиТем временем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса уверяет, что Украина почти исчерпала свои возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армииКакие источники помощи для Украины может еще изыскать Запад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

От чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины: что предпринимают союзники

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Для покрытия проблем с госбюджетом нас выручают Еврокомиссия, МВФ, Мировой банк

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что можно только поприветствовать настойчивость президента США, который не первый раз акцентирует важность принятия Конгрессом решения о помощи Украине.

"Без этого у нас нет возможности закупать соответствующее вооружение, снаряды, вести качественно военные действия, латать бреши в бюджете, – поясняет он. – Мы, конечно, надеемся, что Конгресс вскоре проголосует позитивное для нас решение. Но как вариант – есть еще возможность получать поддержку за счет ресурсов Пентагона, которые пока не использовались. Нельзя исключать и схему по передаче (продаже за символическую цену) Штатами вооружений партнерам по НАТО. Например, Великобритании или Франции. А те потом передают Украине".

Что касается финансовой помощи для покрытия проблем с госбюджетом, тут нас выручают Еврокомиссия, МВФ, Мировой банк, отмечает эксперт.

"Да, это пока не стопроцентное покрытие необходимых нам ресурсов. Но у правительства остается возможность выплачивать пенсии, стипендии, зарплаты бюджетникам и так далее. А также обороняться на поле боя", – подчеркивает Алексей Плотников.

А вот к помощи за счет замороженных российских активов он относится скептически. В лучшем случае это будут проценты от их хранения, считает эксперт. Слишком опасается Запад создавать прецедент, нарушать право частной собственности и так далее.

Оказать нам помощь американцы могли бы, дав гарантии по нашим облигациям

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук предполагает, что оказать нам помощь американцы могли бы (если так и не будет принято решение о выделении Украине десятков миллиардов как просит Белый дом), дав гарантии по нашим облигациям.

"Такое уже было не раз, – поясняет эксперт. – Под такие гарантии украинские облигации продаются фактически с доходностью американских. И около 10 млрд долларов под гарантии Казначейства так можно было бы добыть для нас. Позитив в том, что для этого не нужно одобрение Конгресса. В данном случае Администрация президента может действовать автономно".

Борис Кушнирук не исключает, что эти средства могут пойти не на закрытие наших дыр в бюджете, а сразу – на приобретение вооружений и боеприпасов в США.

Такой подход, акцентирует он, совпадал бы и с логикой республиканцев, которые в последнее время "качают" тему необходимости давать деньги Украине не безвозмездно (как было в 2022-2023 гг), а в долг.

У Запада есть договоренности с Украиной

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает следующим образом:

"Вообще-то Запад (как воплощение демократического мира) в лице Европы и Японии уже имеет договоренности с Украиной как по финансированию дефицита бюджета так и по военным поставкам. Последние по двухсторонним договорам достигли уже 15 млрд евро".

А так, конечно, в США по законодательству расширяет бюджет исключительно Конгресс, отмечает эксперт.

"Точно так, как и в Украине расширяет бюджет Верховная Рада", – подчеркивает Даниил Монин.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть первая страна, которая готова предоставить Украине замороженные активы РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости