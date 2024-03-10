Украина почти исчерпала свои ресурсы: Киев активно ищет пути для финансирования

Сегодня в Украине активно ищут другие пути для финансирования из-за прекращения помощи от Америки и тупика в Конгрессе США, который произошел вокруг поддержки пакета на 60 млрд долларов. Об этом пишет Financial Times.

Украина почти исчерпала свои ресурсы (фото из открытых источников)

"Мы почти исчерпали наши возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии", – заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса.

В материале говорится, что первый план базировался, что новая помощь от Америки и ЕС начнет поступать в январе 2024 года. Но сегодня в Конгрессе США до сих пор не приняли положительного решения. Кроме того, Венгрия задержала четырехлетний пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.

Роксолана Подласа сообщила, что из-за угрозы остановки западной помощи в Украине начали рассматривать не только "план Б", но и "план С", но какой именно она не объяснила.

В настоящее время Украина проводит переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, а именно с Японией и Канадой. Также существует вероятность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов в стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, есть ли перспектива увеличения помощи Украине. Внутри Европы, похоже, происходят серьезные процессы, вызванные переосмыслением российско-украинской войны и своей ролью в этом противостоянии. Франция, которая не исключала присутствия войск стран-членов НАТО в Украине для сдерживания российской агрессии, заявила, что создает альянс стран, которые потенциально готовы это сделать. Британия хоть и не готова пока к отправке своих войск в Украину, но оказывает мощную помощь вооружениям и ракетам Storm Shadow, а также давит на Германию, чтобы каким-то образом (пусть даже через Британию) предоставила нам дальнобойные ракеты Taurus.