Есть первая страна, которая готова предоставить Украине замороженные активы РФ

Великобритания готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет "The Guardian".

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые фактически используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации", – отметил министр.

Он подчеркнул, что это может быть лучшим способом гарантировать Украине, что Россия поплатится за свои преступления.

По словам Дэвида Кэмерона, Лондон и дальше будет стремиться добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но, если его не произойдет, Великобритании придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры.

По словам главы МИД Великобритании, активы будут использованы как гарантия выплаты репараций. Кэмерон сказал, что не считает, что план облигаций каким-то образом подорвет репутацию лондонского Сити.

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