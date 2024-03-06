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Есть первая страна, которая готова предоставить Украине замороженные активы РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия готова предоставить Украине замороженные активы РФ

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Великобритания готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет "The Guardian".

Есть первая страна, которая готова предоставить Украине замороженные активы РФ

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые фактически используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации", – отметил министр.

Он подчеркнул, что это может быть лучшим способом гарантировать Украине, что Россия поплатится за свои преступления. 

По словам Дэвида Кэмерона, Лондон и дальше будет стремиться добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но, если его не произойдет, Великобритании придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры. 

По словам главы МИД Великобритании, активы будут использованы как гарантия выплаты репараций. Кэмерон сказал, что не считает, что план облигаций каким-то образом подорвет репутацию лондонского Сити.

Читайте также на портале "Комментарии" — Еврокомиссия в течение двух недель может предоставить официальное предложение по использованию замороженных российских активов – в пользу Украины (не исключено, что и на оружие). Ранее в США уже подчеркивали важность направить замороженные активы РФ (львиная доля которых находится в Европе) на поддержку Украины. При этом, по мнению главы Минфина США Джанет Йеллен, замороженные российские активы на сумму 300 млрд долл и их конфискация не смогут заменить Украине помощь от Соединенных Штатов, которая, увы, продолжает блокироваться трампистами. Как эпопея с конфискацией российских активов или хотя бы процентов от них в пользу Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/mar/06/russia-ukraine-war-live-emmanuel-macron-urges-ukraines-allies-not-to-be-cowards
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