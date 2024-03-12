Потеряет ли Украина в 2024 году новые территории: что говорит ЦРУ

Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что в случае неоказания помощи Соединенными Штатами, Украина рискует потерять больше территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил во время доклада руководителей шести главных разведывательных агентств США перед Комитетом по разведке Сената США, пишет журналистка CBS News Оливия Газис в Х (ранее Twitter).

Глава ЦРУ Уильям Бернс. Фото: из открытых источников

"Без дополнительной помощи Украина, скорее всего, потеряет позиции и, вероятно, значительные позиции, в 2024 году. Без помощи в этом году вы увидите больше Авдеевок, что в конечном счете станет значимой и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", — заявил чиновник.

Бернс, недавно совершивший свой десятый визит в Украину, уверен, что при условии помощи Конгресса США существует очень реальная возможность закрепить стратегический успех для Украины и стратегическую потерю для России Владимира Путина.

По его словам, дополнительная помощь позволит Украине продержаться на передовой до 2024 — начала 2025 года, таким образом, это позволит ей вести переговоры с более выгодной позиции.

"Если станет ясно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только подпитает сомнения среди наших союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, но и разожжет амбиции китайского руководства в непредвиденных ситуациях, начиная с Тайваня в Южно-Китайском море", — предупредил он законодателей.

Директор ЦРУ также добавил, что Россия сейчас заинтересована в создании видимости переговоров, однако они на самом деле не заинтересованы в переговорах в смысле компромисса прямо сейчас.

"Если вы хотите приступить к серьезным переговорам, вы должны помочь украинцам продемонстрировать, что Путин ошибается в том, что время на его стороне", — подчеркнул он.

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