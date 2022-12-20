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Осталось несколько километров: Гайдай заинтриговал освобождением очередного города на Луганщине

ВСУ продолжают наступление в Луганской области

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским военным осталось несколько километров до Кременной. Как передает издание "Комментарии", об этом Сергей Гайдай написал у себя в Facebook.

Осталось несколько километров: Гайдай заинтриговал освобождением очередного города на Луганщине

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории. Нашим Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Уверенно держим позиции", – написал Гайдай.

По словам главы Луганской области, на оккупированных территориях в городах Луганщины люди замерзают, приходится идти на крайние меры – многоэтажки отапливать, рубя деревья на улицах и собственной мебелью.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в традиционном вечернем обращении 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что РФ потеряла в этой войне уже почти сто тысяч своих людей. При этом Кремль не может сказать, ради чего, не способен признать свои ошибки и боится реальности. Между тем, сегодня, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Как оцениваете итоги этих трех сотен дней противостояния? Каковы перспективы завершения войны в 2023 году? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — итоги встречи Путина и Лукашенко: каковым может быть дальнейшее участие Беларуси в войне.



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Источник: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/493778289406501/
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