Итоги 300 дней полномасштабной войны – есть ли перспективы, что в 2023-м все закончится

В традиционном вечернем обращении 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что РФ потеряла в этой войне уже почти сто тысяч своих людей. При этом Кремль не может сказать, ради чего, не способен признать свои ошибки и боится реальности. Между тем, сегодня, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Как оцениваете итоги этих трех сотен дней противостояния? Каковы перспективы завершения войны в 2023 году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

На самом деле далеко не всё закончено – и впереди нас ждут более сложные битвы и времен, чем сейчас

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает главным итогом года, что Украина – существует, что у нас есть и независимость, и государственность.

"То есть, все планы, что были у РФ с момента вторжения, не выполнены. И уже ясно, что не будут выполнены в принципе. И это – достижение нашей страны, – поясняет эксперт. – Россия, размыла изначально свои планы так называемой "военной спецоперации". Похоже, она не до конца сама понимала, чего хочет. Все эти "денацификация", "демилитаризация" не понятны российскому обывателю. И, похоже, самому Кремлю. А потому и не понятно, каким видит Путин и его окружение завершение этой войны. В отличие от официального Киева, не раз давшего понять, что для нас конец конфликта – выход на международно признанные границы Украины 1991 года".

По мнению Алексея Голобуцкого, пока в наиболее выигрышной ситуации в данном конфликте является Запад.

"Да, он сейчас теряет в деньгах. Но это тактические потери, – считает эксперт. – А стратегически Запад выигрывает, с помощью Украины решая задачу то ли умиротворения РФ, то ли уничтожения ее как субъекта, то ли значительного уменьшения ее роли на геополитической арене. Все нынешние экономически и энергетические проблемы подталкивают те же Европу и США к решению глобальной задачи, которую Западный мир пытается уже какое-то время решить. А именно – переход к новому этапу развития цивилизации, экономики. И российско-украинская война подталкивает быстрее решать данную задачу".

Что касается перспектив завершения войны в 2023 году, тот тут всё непросто, отмечает Алексей Голобуцкий.

Отрезвление большого количества людей в Украине, которые уже чуть ли не билеты в гипотетически в скором времени освобожденный Крым покупают. На самом деле далеко не всё закончено – и впереди нас ждут более сложные битвы и времен, чем сейчас. Но в итоге всё, конечно, завершится нашей победой". "В Западном понимании эта война может длиться еще несколько лет. И там готовятся к этому. Россия, похоже, тоже готова к такому развитию событий. Следует быть готовыми и нам, – уверен эксперт. – И последние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного именно об этом.

Происходит не просто двухсторонний конфликт между Украиной и РФ, а столкновение цивилизаций, мировоззрений

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин акцентирует, что российско-украинская война как таковая длится не 300 дней, а более 3000 дней. Фактически с конца 2013 года, когда РФ начала открыто вмешиваться в дела Украины.

"А 300 дней – это собственно широкомасштабное вторжение, переросшее в один из самых кровавых конфликтов современности. Потери россиян, причем не только по данным нашего Генштаба, но и по данным западных аналитиков, колоссальны. Противник, действительно, потерял только погибшими не менее 100 тысяч человек. Раненых – в разы больше. Но это не останавливает агрессора. РФ пытается взять под контроль всю Украину, используя при этом различные виды вооружений. Если чего-то не хватает – она пытается получить это за рубежом. Не считаясь с потерями Кремль, продолжает агрессию, подспудно ища союзников в лице таких же авторитарных режимов, – подчеркивает полковник. – Для Украины окончанием войны может быть только освобождение всех оккупированных территорий – и материковых, и Крыма. Это будет непросто, но произойдет – обязательно!".

По словам Влада Волошина, происходит не просто двухсторонний конфликт между Украиной и РФ, а столкновение цивилизаций, мировоззрений. Именно поэтому в него, пусть пока опосредованно, втягивается всё больше государств.

"В поисках вооружений для продолжения агрессии Россия обращается к Беларуси, Ирану, Сирии, Северной Корее. Ищет той или иной помощи (в том числе в обходе санкций) у Китая, Индии, в ряде арабских и африканских стран. В свою очередь, союзниками Украины выступают демократические страны всего мира – США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, Австралия и так далее. Особенно близки нам Польша и страны Балтии, понимающие, что РФ несет угрозу всему Западному миру, всем, кто поддерживает демократические ценности", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что интенсивность нынешнего военного конфликта неимоверно высока. Выше, чем сражения Второй мировой и последующие конфликты – в Корее, Вьетнаме, Афганистане. В день в Украине выстреливается куда больше боеприпасов, причем на небольшой площади.

"Сложно прогнозировать, когда и как этот конфликт будет завершен. Уже понятно, что РФ на уступки не пойдет. По крайней мере, при путинском режиме. Страна-агрессор увеличивает производство и закупку вооружений и боеприпасов, заканчивает подготовку "чмобиков" (тех, кого еще не отправили на фронт), похоже, готовит новую волну мобилизации. А это говорит о том, что война не просто продолжится, но выйдет на новый уровень эскалации, – предупреждает Влад Волошин. – Но ВСУ готовы к различным сценариям – и будут сражаться, пока мы не освободим всю нашу землю".

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