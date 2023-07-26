Остались ли у россиян шансы изменить ситуацию в Бахмуте – что может произойти в ближайшие дни

Ситуация вокруг Бахмута снова оказывается в центре внимания. Украинские защитники усиливают давление. Появилась информация о том, что ВСУ выбили россиян вблизи Андреевки Донецкой области, что позволяет практически взять противника в Бахмуте в кольцо. Также представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинские защитники уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута, что делает пребывания там оккупантов невыносимым. Остались ли у россиян еще шансы, чтобы изменить ситуацию? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Мы не проводим лобовые атаки, так называемые "мясные" штурмы, мы обходим с севера и юга по флангам Бахмут

Военный обозреватель, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "FREEДОМ" считает, что Бахмут имеет больше политическое значение, нежели стратегическое. Эксперт предлагает вспомнить, как российские пропагандисты несколько месяцев назад преподносили захват Бахмута, представляли эту победу, как будто сумели захватить весь Донбасс.

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"Потеря этого города российскими оккупационными войсками приведет к довольно очевидному вопросу среди граждан РФ: "А для чего мы 8 месяцев штурмовали этот город, положили там огромное количество личного состава?". По меньшей мере 20 тысяч "вагнеровцев", а какое количество российских мотострелков, танкистов, артиллеристов, десантников и морских пехотинцев там осталось навечно – одному лишь Богу известно", – отметил Селезнев.

По его словам, именно поэтому российское руководство продолжает сотнями трупов усеивать подступы к Бахмуту, лишь бы не подпустить украинских военных еще ближе.

Что касается тактики ВСУ, то по словам эксперта, украинцы действуют максимально рационально. Никто не отдает приказа идти в лобовые штурмы, потому как мы максимально щадим и бережем своих людей. Украинцы обходят город с флангов и здесь имеют успех. ВСУ уже контролируют все высоты на подступах к городу.

Владислав Селезнев подчеркнул, обстановка в районе Бахмута динамичная и непростая, потому что враг сосредоточил там огромные резервы, "но тенденция весьма и весьма впечатляющая, и очевидно, что нет у россиян шансов кардинально изменить ситуацию, даже если они задействуют все новые и новые силы и средства на этом участке фронта".

Под Бахмутом россияне подготовили позиции и дополнительные линии обороны

Экс-заместитель главы СБУ, эксперт по нацбезопасности Виктор Ягун в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил, что россияне действительно бросили на удержания Бахмута резервы, но вот морально-психологическое состояние врага на низком уровне. Есть все основания говорить, что в ближайшие недели Бахмут снова перейдет под контроль Украины.

"Вероятнее всего, в ближайшее время и россиянам надо будет принимать сложное для них решение: либо оставаться в Бахмуте закрытыми и сделать еще одну Брестскую крепость в окружении, либо отходить. Я думаю, что, вероятнее всего, пройдет неделя-две, и решение будет принято положительное для нас", – прогнозирует эксперт.

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