В Минобороны назвали два чуда украинского контрнаступления, которые войдут в учебники

За время проведения контрнаступления украинские военные совершили два военных чуда, которые войдут в учебники. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Замминистра подчеркнула, уникальность украинского контрнаступления в том, что наши защитники пытаются атаковать врага при том, что численность его войска в разы больше. Также у противника в разы больше оружия. При этом обычно наступление считается возможным, только когда ситуация складывается наоборот. Вместе с тем, наши военные продвигаются.

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"И вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте — двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага – признак высокого мастерства и мужества наших защитников", — заявила Анна Маляр.

Кроме того, количество погибших среди ВСУ по направлениям наступления значительно меньше, чем у россиян. Так, на Бахмутском у нас погибает в 8 раз меньше военных, чем у противника. На Бердянском и Мариупольском этот показатель в 5,3 раза меньше.

Анна Маляр подчеркнула, что такие показатели поражают, ведь обычно больше теряет наступающая сторона, которая атакует и больше рискует потерять своих людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



