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Россияне отступили в районе Андреевки: ВСУ объяснили, почему это важно

ВСУ вплотную приблизились к тому, чтобы взять Бахмут в окружение

сегодня, 14:04
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Кравцев Сергей
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Андреевка Донецкой области, в районе которой украинские защитники выбили оккупантов, позволяет практически взять противника в Бахмуте в кольцо. В таком случае вражеским войскам оставаться в Бахмуте будет крайне опасно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Россияне отступили в районе Андреевки: ВСУ объяснили, почему это важно

Сергей Череватый. Фото: из открытых источников

"Она (Ред. – Андреевка) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", — отметил Сергей Череватый.


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По его словам, у врага уже совсем нет превосходства, россияне понимают, что им точно придется отходить из ранее захваченного города-крепости, именно поэтому они активно минируют позиции. Поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

Сергей Череватый рассказал, украинцы обучаются, как преодолевать минные поля, справляться с противотанковыми рвами. Здесь очень сильно помогают немецкие мостоукладчики Biber. 

Отметим, в интервью украинской службе "BBC" командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что для того, чтобы вернуть Бахмут под контроль Украины уже созданы все условия, но с намного меньшими потерями, чем это было у российских захватчиков во время штурма города-крепости.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны считают, что отсутствие подкрепления и ротаций в близкий тыл для отдыха вынуждает российские войска отступать без возможности вернуть утраченные позиции на Запорожском фронте и южнее Бахмута Донецкой области. 




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