Бахмут будем возвращать: Сырский объяснил, почему другого варианта у ВСУ нет

Для того, чтобы вернуть Бахмут под контроль Украины уже созданы все условия, но с намного меньшими потерями, чем это было у российских захватчиков во время штурма города-крепости. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью украинской службе BBC сделал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Генерал подчеркнул, что Бахмут – это не просто очередной населенный пункт Донецкой области, это город, который имеет стратегическое значение. Свои слова Александр Сырский объяснил тем, что именно в этом городе проходит сосредоточение главных направлений и дорог. Через данный населенный пункт проходят дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска. Оккупанты тоже хорошо это знают.

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"Используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях", — прокомментировал Сырский.

Еще один важный момент, считает Александр Сырский, состоит в том, что тот, кто контролирует высоты вокруг Бахмута, тот контролирует и сам город, и подступы к нему.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", — заявил Сырский.

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