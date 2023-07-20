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Бахмут будем возвращать: Сырский объяснил, почему другого варианта у ВСУ нет

Александр Сырский заявил, что Бахмут имеет стратегическое значение

сегодня, 11:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для того, чтобы вернуть Бахмут под контроль Украины уже созданы все условия, но с намного меньшими потерями, чем это было у российских захватчиков во время штурма города-крепости. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью украинской службе BBC сделал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Бахмут будем возвращать: Сырский объяснил, почему другого варианта у ВСУ нет

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Генерал подчеркнул, что Бахмут – это не просто очередной населенный пункт Донецкой области, это город, который имеет стратегическое значение. Свои слова Александр Сырский объяснил тем, что именно в этом городе проходит сосредоточение главных направлений и дорог. Через данный населенный пункт проходят дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска. Оккупанты тоже хорошо это знают. 


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"Используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях", — прокомментировал Сырский.

Еще один важный момент, считает Александр Сырский, состоит в том, что тот, кто контролирует высоты вокруг Бахмута, тот контролирует и сам город, и подступы к нему.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", — заявил Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — за месяц ведения контрнаступательных операций украинские защитники смогли вернуть больше территорий, чем российские оккупанты захватили за год. Об этом заявил глава британской разведки Ричард Мур, которого цитирует CNN.

Также издание "Комментарии" сообщало – что с контрнаступлением ВСУ – почему в конце июля Украине придется принимать тяжелые решения.




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-66235752
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Обсуждения

Бог

сегодня, 11:40

Укропитеки-пИсаки превысили сами себя во лжи.1.Сам пан Зеленский говорил,что Бахмут не имеет большого значения,правда говорил и обратное,значит и Сырский и Зеленский-балаболы .2.Украинцы за месяц освободили больше территорий,чем Россия за год!-Да ну,серьезно?!!! Россия даже сейчас удерживает 20% территорий бывшей Украины,а за 1.5 месяца "освобождено" примерно 170кв.км.Я ржу с такой наглой лжи.


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