Почему россияне отступают под Бахмутом: ответ ISW

Отсутствие подкрепления и ротаций в близкий тыл для отдыха вынуждает российские войска отступать без возможности вернуть утраченные позиции на Запорожском фронте и южнее Бахмута Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, вероятно, что отсутствие подкрепления у оккупантов к югу от Бахмута грозит серьезными последствиями для всей российской группировки в этом районе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Украинские войска 19 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, и на всех добились успехов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 июля, видно, что ВСУ продвинулись вперед возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции севернее и южнее города Бахмут и вынудили российские войска отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута).

ВСУ также продолжали наступательные действия на бердянском и мелитопольском направлениях. Сообщалось, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неустановленном районе мелитопольского направления.

Отметим, на Бахмутском направлении уже длительное время идут ожесточенные боевые действия. Украинским воинам удалось продвинуться вперед и освободить от врагов немало нашей земли. По состоянию на 10 июля Силы обороны деоккупировали более 20 квадратных километров.

Читайте также на портале "Комментарии" - ч то происходит с контрнаступлением Украины – как реагируют на него союзники.