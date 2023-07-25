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Где оккупантам горячее всего: ВСУ назвали направление, где используют кассетные боеприпасы

В ВСУ не отрицают, что уже активно используют кассетные снаряды вокруг Бахмута

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Где оккупантам горячее всего: ВСУ назвали направление, где используют кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы. Фото из открытых источников

Журналисты попросили Череватого отреагировать на заявления российских блогеров в соцсети о том, что взрывы кассетных боеприпасов уже зафиксированы вокруг Бахмута, якобы именно на этом направлении украинская армия их активно использует.


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"ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленную нам партнерами, и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, — комплимент нашим артиллеристам", – отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Также Сергей Череватый прокомментировал информацию о деоккупации Андреевки Донецкой области, рассказав в чем важность освобождение этого населенного пункта на подступах к Бахмуту.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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