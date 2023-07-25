Где оккупантам горячее всего: ВСУ назвали направление, где используют кассетные боеприпасы

Украинские защитники уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кассетные боеприпасы. Фото из открытых источников

Журналисты попросили Череватого отреагировать на заявления российских блогеров в соцсети о том, что взрывы кассетных боеприпасов уже зафиксированы вокруг Бахмута, якобы именно на этом направлении украинская армия их активно использует.

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"ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленную нам партнерами, и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, — комплимент нашим артиллеристам", – отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Также Сергей Череватый прокомментировал информацию о деоккупации Андреевки Донецкой области, рассказав в чем важность освобождение этого населенного пункта на подступах к Бахмуту.

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