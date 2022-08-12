"Опозорились на весь мир": оккупанты обсуждают взрыв на аэродроме в Крыму - перехват разговора (ВИДЕО)

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Армия РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор оккупантов со своими родственниками. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МОУ во социальной сети Facebook.
"Ждут пока в Москву на Красную Площадь прилетит, и тому подобное...", — жена оккупанта из так называемой Л/ДНР рассказывает последние новости, среди которых недавние взрывы в Крыму.
Женщина рассказывает об официальной версии, которую высказали российские власти и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". После этого она описывает панические настроения россиян.
Оккупант со своей стороны добавляет: "У нас пацаны тоже за это говорят, что, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутся не могут".
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что военный в интервью СМИ мог раскрыть содержание стратегических планов ВСУ: подробности. Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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