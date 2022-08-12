"Опозорились на весь мир": оккупанты обсуждают взрыв на аэродроме в Крыму - перехват разговора (ВИДЕО)

Армия РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор оккупантов со своими родственниками. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МОУ во социальной сети Facebook.

"Ждут пока в Москву на Красную Площадь прилетит, и тому подобное...", — жена оккупанта из так называемой Л/ДНР рассказывает последние новости, среди которых недавние взрывы в Крыму.

Женщина рассказывает об официальной версии, которую высказали российские власти и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". После этого она описывает панические настроения россиян.

Оккупант со своей стороны добавляет: "У нас пацаны тоже за это говорят, что, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутся не могут".

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