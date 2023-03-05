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Оккупанты убили женщину и двоих детей

Нанесли минометный удар

сегодня, 14:11
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Автор:

Константин Куликов

Женщина и двое детей погибли сегодня в результате обстрела рашистами села Понятовка на Херсонщине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Офиса президента Андрея Ермака.

Оккупанты убили женщину и двоих детей

Черговий злочин окупантів на Херсонщині

"Произошел минометный обстрел села Понятовка на Херсонщине. Попадание в частный жилой дом. Погибли 3 человека. Российские террористы продолжают убивать мирных людей", — написал Андрей Ермак.


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Ранее глава ОП, комментируя фото полностью разрушенной рашистами Марьинки, написал следующее:

"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической россии. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала, — написал Андрей Ермак. — Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и за другие украинские города? За преступления и убийства? Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарации. Демилитаризация.

Отметим, что Бахмут окружить россиянам не удалось, но под Авдеевкой рашисты использовали новую разрушительную авиабомбу — планируемый полуторатонный заряд. Использование новой бомбы позволит российским оккупантам сбрасывать заряд, не заходя в зону поражения украинских сил ПВО.

Украинская разведка рассказала, сколько осталось российской экономике. Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов уверен, что экономика РФ не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца. Он считает, что у государства-террориста осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.



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